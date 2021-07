La esperanza de vida de los hispanos en EE.UU. disminuye 3 años

La esperanza de vida de los hispanos en Estados Unidos disminuyó tres años durante el 2020 —pasó de 81.8 a 78.8 años—, la mayor caída desde que se tienen registros (es decir, en 15 años), de acuerdo con datos publicados este miércoles por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés).La pandemia de COVID-19, que sigue golpeando fuertemente el país debido al auge de la variante delta, fue la principal razón de este descenso. Pero esta no afectó a todos por igual. Fue la responsable del 90% del aumento en la mortalidad entre la población hispana, del 68% de este incremento entre las personas blancas y del 59% entre las negras.Para Myriam Torres, profesora clínica asociada de epidemiología y bioestadística de la Universidad de Carolina del Sur, estos datos son "desalentadores", dijo A pesar de que la población hispana ha tenido, y sigue teniendo, una mayor esperanza de vida (el número medio de años que puede esperar vivir un bebé nacido en un año determinado) que los estadounidenses blancos o negros.En su opinión, estos datos reflejan cómo esta población está expuesta en el trabajo (muchos no han podido teletrabajar), en el transporte público y en sus hogares. Muchas familias viven en espacios en los que conviven varias generaciones, factores que incrementan el riesgo de infección."Los latinos hemos tenido una ventaja en la [menor] mortalidad durante algún tiempo [...]. Era una cosa en la que nos iba bien", dijo Torres.Hombres hispanos, principales afectadosLos datos muestran que los hombres hispanos vivieron 3.7 años menos, de 79 a 75.3 años; seguido por los hombres negros, que vivieron 3.3 años menos; las mujeres negras no hispanas, 2.4 años menos; y las mujeres hispanas, 2 años menos.Por otra parte, la esperanza de vida de las personas negras, que disminuyó 2.9 años, y pasó de 74.7 a 71.8 años, no había caído tanto en un año desde mediados de la década de 1930, durante la Gran Depresión.JULY 20, 202103:19El impacto de la pandemia en hispanos y estadounidenses negros "refleja las desigualdades que estaban presentes antes de la pandemia y que tienen que ver con el acceso desigual a la atención sanitaria y las disparidades raciales y étnicas en la salud en general", aseguró Irma Elo, directora del departamento de sociología e investigadora asociada del Centro de Investigación sobre el Envejecimiento de la Población de la Universidad de Pensilvania.La peor caída desde la II Guerra MundialEn todo en todo el país la esperanza disminuyó en 1.5 años, de 78.8 años a 77.3, lo que representa una caída sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial.Esta abrupta caída es "básicamente catastrófica", dijo a la agencia de noticias The Associated Press Mark Hayward, profesor de sociología de la Universidad de Texas. El año pasado murieron más de 3.3 millones de personas en el país, mucho más que en cualquier otro año en la historia.Otras causasLas sobredosis de drogas fueron otra de las causas del descenso general, sobre todo entre las personas blancas. Hubo más de 93,000 muertes por sobredosisY el aumento de los homicidios fue una razón pequeña pero significativa para el descenso de los estadounidenses negros, dijo Elizabeth Arias, la autora principal del informe.