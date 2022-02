La FDA advierte de algunas fórmulas para bebés que tienen contaminación bacteriana

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por su sigla en inglés) anunció el jueves que está investigando ciertas fórmulas infantiles en polvo a raíz de cuatro informes de clientes sobre niños que contrajeron infecciones graves.La FDA indicó que las infecciones derivadas de la bacteria Cronobacter sakazakii y la cepa Salmonella Newport se han relacionado con la fórmula infantil en polvo producida en las instalaciones de Abbott Nutrition en Sturgis, Michigan.La investigación de la FDA incluye cuatro enfermedades infantiles en tres estados -Minnesota, Ohio y Texas- que posiblemente estén relacionadas con los productos y las infecciones.Según la Administración, los cuatro pacientes fueron hospitalizados y una muerte podría estar relacionada con la bacteria Cronobacter sakazakii.Se aconseja a los consumidores que eviten ciertos productos de fórmula infantil en polvo procedentes de ese lugar mientras la Administración trabaja con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés), así como con socios estatales y locales, para examinar los informes.La FDA señaló que los compradores deben evitar las fórmulas Similac, Alimentum y EleCare si cumplen todos los criterios siguientes:Los dos primeros dígitos del código son del 22 al 37.El código del envase incluye K8, SH o Z2.La fecha de caducidad es 4-1-2022 (APR 2022) o posterior.Los padres también pueden teclear el código en la parte inferior del envase en similacrecall.com para ver si su producto está afectado o llamar al 800-986-8540.El aviso de la FDA también aclara que los productos de fórmula líquida o las fórmulas de nutrición por deficiencia metabólica no están incluidos en la advertencia.“Dado que se trata de un producto que se utiliza como única fuente de nutrición para muchos de los recién nacidos y lactantes de nuestro país, la FDA está profundamente preocupada por estos informes de infecciones bacterianas”, declaró Frank Yiannas, subcomisario de política alimentaria y respuesta de la FDA, en el comunicado de prensa.“Queremos asegurar al público que estamos trabajando diligentemente con nuestros socios para investigar las quejas relacionadas con estos productos, que reconocemos incluyen la fórmula infantil producida en esta instalación, mientras trabajamos para resolver esta preocupación de seguridad lo más rápido posible".Según la FDA, los síntomas de la infección por Cronobacter incluyen infecciones potencialmente mortales como sepsis, meningitis, cambios de temperatura y daños intestinales. La salmonela también puede causar afecciones potencialmente mortales. Otros síntomas son fiebre, calambres abdominales, dolores, fiebre y diarrea.Si los padres o cuidadores observan que un bebé sufre esos síntomas o ha consumido recientemente esos productos, la FDA les anima a que se pongan en contacto con un proveedor de atención sanitaria y reciban atención médica inmediatamente.En un comunicado, Abbott Nutrition emitió una retirada voluntaria de los productos afectados y dijo que sus pruebas mostraron que ningún producto distribuido ha dado positivo para la presencia de cualquiera de las dos bacterias.“Además, las muestras retenidas relacionadas con las tres reclamaciones por Cronobacter sakazakii dieron negativo para Cronobacter sakazakii”, decía el comunicado. “Y la muestra retenida relacionada con la queja por Salmonella Newport dio negativo para Salmonella Newport”, añade.La advertencia de la FDA se produce en medio de una escasez de leche de fórmula para bebés. Grandes cadenas como CVS, Walmart y Target están luchando contra los problemas de suministro.La doctora Kate Lockwood, pediatra del Hospital Infantil explicó que los médicos pueden solicitar envíos especiales para sus pacientes que necesitan fórmulas particulares. También dijo que los médicos pueden sugerir bancos de leche materna regulados para utilizar.“A veces, las tiendas familiares más pequeñas tienen leche de fórmula”, señaló Lockwood. “Piense en lugares que podrían no tener sus estantes arrasados, como las farmacias familiares y las tiendas de conveniencia”, agregó.Lockwood y la FDA advirtieron que no se debe preparar la leche de fórmula en casa. La agencia advirtió que la elaboración de la fórmula puede causar “problemas de salud muy graves” para los bebés.