La FDA advierte sobre uso de droga para animales contra COVID-19

No eres un caballo, no eres una vaca”

"En serio. Todos. Tienen que parar", advierte la Administración de Alimentos y Medicamentos sobre los peligros de consumir ivermectina, un medicamento de aplicación veterinaria contra parásitos y otros padecimientosLa Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) lanzó una extraña alerta nacional: advertir a las personas de ingerir un medicamento de uso exclusivo de animales para intentar reducir los efectos de COVID-19.“No eres un caballo, no eres una vaca”, escribió la agencia en Twitter para promover la alerta. “En serio. Todos. Tienen que parar”.El más reciente medicamento aprobado por la FDA contra coronavirus es Regeneron.La alerta ocurre por el incremento del uso de un medicamente llamado ivermectina para tratar a los humanos contra COVID-19, pero es una droga suministrada principalmente a animales contra parásitos.“Algunas formas de ivermectina se utilizan en animales para prevenir la dirofilariosis y ciertos parásitos internos y externos”, indica la agencia.Si bien es cierto que la agencia reconoce que hay un medicamento similar que se aplica en humanos es bajo estricta supervisión y para condiciones muy específicas y en bajas dosis.“Es importante tener en cuenta que estos productos son diferentes de los que se utilizan para las personas y que son seguros únicamente cuando se usan según las prescripciones para animales”, advierte la agencia.La agencia reconoce que la gente puede estar desesperada por el incremento de casos de coronavirus, pero no recomienda utilizar cualquier medicamento o buscar “tratamientos no convencionales, no aprobados ni autorizados”.“La FDA ha recibido múltiples informes de pacientes que han requerido apoyo médico y han sido hospitalizados después de automedicarse con ivermectina para caballos”, indicó la agencia.La agencia advirtió que no ha aprobado la ivermectina para su uso en el tratamiento o la prevención de COVID-19 en humanos.“Las tabletas de ivermectina están aprobadas en dosis muy específicas para algunos gusanos parásitos, y existen formulaciones tópicas (en la piel) para los piojos y afecciones de la piel, como la rosácea”, recordó. “La ivermectina no es un antiviral (un medicamento para tratar virus)”.Agregó que tomar grandes dosis de este medicamento “es peligroso y puede causar daños graves”.Desde que inicio la pandemia de coronavirus, las personas buscan soluciones milagrosas, incluso el expresidente Donald Trump sugirió ingrerir “blanqueador”, lo que desató una intensa polémica.