La FDA alerta contra el uso de hisopos de garganta para las pruebas caseras de covid-19

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) alerta contra el uso de hisopos de garganta para las pruebas de covid-19 realizadas en casa y dice que las personas deben usar las pruebas según las instrucciones."DATO: Cuando se trata de pruebas rápidas caseras de antígeno #COVID19, esos hisopos son para la nariz y no para la garganta", dijo el viernes en Twitter.¿Por qué la advertencia? Después de reportes anecdóticos de la presencia de dolores de garganta provocadas por la infección de coronavirus y los primeros estudios que sugirieron que la saliva puede ser mejor para detectar la variante ómicron, algunas personas comenzaron a usar los hisopos de prueba de antígeno, destinados a muestras nasales, para frotarse la garganta. La corrección se produjo después de que las personas comenzaran a publicar sus resultados en las redes sociales con el hashtag #SwabYourThroat.Los hisopos de garganta son comunes en algunos lugares. En el Reino Unido, el Servicio Nacional de Salud señala que algunas pruebas rápidas para personas sin síntomas de covid-19 pueden requerir tanto un hisopado nasal como un hisopado faríngeo. Pero en EE.UU. la mayoría de las autopruebas requieren muestras nasales; algunas involucran saliva recolectada escupiendo en un tubo."La FDA advierte que las pruebas de covid-19 deben usarse según lo autorizado, incluyendo el seguir las instrucciones de uso sobre la obtención de la muestra para la prueba", dijo un portavoz de la FDA "La FDA ha notado preocupaciones de seguridad con respecto a la autocolección de hisopos de garganta, que son más complicados que los hisopos nasales y, si se usan incorrectamente, pueden causar daño al paciente. Los CDC recomiendan que los hisopos de garganta sean recolectados por un proveedor de atención médica capacitado".La Dra. Emily Volk, presidenta del Colegio de Patólogos Estadounidenses, dijo que el mejor camino es seguir las instrucciones del kit de prueba que tienen a la mano."La prueba está diseñada para la recolección de muestras que describen en las instrucciones, por lo que cualquier desviación de eso, no obtendrá los resultados esperados", dijo Volk, quien también es directora médica de Baptist Health Floyd en sur de la India.Probablemente no haya nada que impida que las personas experimenten en casa, dijo, pero si están usando estas pruebas para tomar decisiones sobre el tratamiento, la cuarentena y el aislamiento, "tienes que seguir las instrucciones de la prueba. De lo contrario, no es válido".Los fabricantes de pruebas están prestando atención, dijo Volk; si aprenden que hay una mejor manera de recolectar muestras, harán ajustes.Puede resultar que la muestra faríngea sea una forma eficaz de reunir material para estas pruebas, dijo el Dr. Sten Vermund, pediatra y epidemiólogo de enfermedades infecciosas de la Escuela de Salud Pública de Yale. Pero esos datos aún no están disponibles."No tenemos ninguna evidencia o datos que lo respalden, pero no sería irrazonable hacer algo así", dijo Vermund. Las personas que se someten a las pruebas "intentan minimizar el riesgo de un falso negativo".Pero, ¿vale la pena someterse a la experiencia provocadora de arcadas al frotarse las amígdalas?"Incluso si crees que será más probable que detectes el virus de esa manera, no lo sabes", dijo el Dr. Graham Snyder, director médico de prevención de infecciones y epidemiología hospitalaria del Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh. "La prueba no funcionará mejor si la usas de una manera diferente a la que indican sus instrucciones."También sabemos por una gran cantidad de datos a lo largo de la pandemia que frotarse la nariz resulta ser bastante bueno, por lo que ni siquiera estoy seguro de que tengas que someterte a una muestra de garganta".