La FDA autoriza la tercera dosis de Pfizer para los mayores de 65 años y personas de alto riesgo

El anuncio se produce días después de que un grupo asesor de la Administración de Drogas y Alimentos (FDA, en inglés), rechazara abrumadoramente un plan generalizado de la Casa Blanca para aplicar un tercer refuerzo de la vacuna a la población que ya ha recibido dos dosis. No obstante, el panel respaldó las dosis de refuerzo solo para las personas mayores y las personas con alto riesgo de contraer el virus.La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés) autorizó este miércoles por la noche una tercera dosis de refuerzo de Pfizer para personas mayores de 65 años, aquellas que corren un alto riesgo de infección.A través de un comunicado, la FDA señaló que el anuncio demuestra que la ciencia y los datos actualmente disponibles continúan guiando sus decisiones para las vacunas contra covid-19 durante esta pandemia."Después de considerar la totalidad de la evidencia científica disponible y las deliberaciones de nuestro comité asesor de expertos externos independientes, la FDA enmendó la EUA para la vacuna Pfizer-BioNTech covid-19 para permitir una dosis de refuerzo en ciertas poblaciones, como los trabajadores de la salud, maestros y personal de guarderías, trabajadores de supermercados y aquellos en refugios para personas sin hogar o prisiones, entre otros”, dijo la comisionada interina de la FDA, Janet Woodcock.El anuncio se produjo días después de que un grupo asesor de la FDA rechazara abrumadoramente un plan generalizado de la Casa Blanca para aplicar un tercer refuerzo de la vacuna a la población que ya ha recibido dos dosis. En cambio, ese panel respaldó las dosis de refuerzo de la vacuna Pfizer solo para las personas de 65 años o mayores y las personas con alto riesgo de contraer el virus.Si bien las vacunas contra covid-19 continúan ofreciendo una fuerte protección contra enfermedades graves, hospitalización y muerte, la inmunidad contra infecciones más leves parece estar disminuyendo meses después de la vacunación, aunque las investigaciones no han sido del todo concluyentes.Comité de los CDC se guiará por decisión de la FDAEl miércoles, un influyente panel de asesores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades abordó la cuestión sobre qué estadounidenses deberían recibir inyecciones de refuerzo de covid-19, y algunos miembros se preguntaron si la decisión debería posponerse un mes con la esperanza de obtener más evidencia.Las dudas e incertidumbres sugirieron alrededor de si aplicar dosis adicionales para apuntalar la protección de los estadounidenses contra el coronavirus es científicamente más complicada de lo que la administración Biden pudo haberse dado cuenta cuando describió los planes hace un mes para una estrategia generalizada. Se suponía que el lanzamiento había comenzado esta semana.Gran parte de la discusión en la reunión del Comité Asesor de Prácticas de Inmunización de los CDC se centró en la posibilidad de un programa de refuerzo reducido dirigido a las personas mayores o quizás a los trabajadores de la salud. Pero incluso entonces, algunos de los expertos dijeron que no estaban claros los datos sobre si realmente se necesitan refuerzos, quién debería recibirlos y cuándo.Hacia el final de la reunión, el comité dijo que esperarían escuchar más de la FDA antes de seguir discutiendo la necesidad de refuerzos de la vacuna."Si hay una autorización de la FDA para el mediodía de mañana, celebraremos la reunión según lo programado", dijo en la reunión la doctora Amanda Cohn, asesora principal de vacunas de los CDC y secretaria ejecutiva de ACIP.Tras el anuncio de la FDA, la reunión de mañana será efectuada.