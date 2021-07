La FDA emite advertencia sobre la vacuna de Johnson & Johnson

Por un raro trastorno autoinmune

La vacuna está relacionada con un efecto secundario raro y grave, el síndrome de Guillain-Barré, en el que el sistema inmunológico ataca los nervios de las personas infectadas.La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA en inglés) dio a conocer el lunes una nueva advertencia para la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica Johnson & Johnson a la que vincula con un efecto secundario grave y raro: el síndrome de Guillain-Barré (GBS en inglés).Si bien la FDA dijo que no había establecido que la vacuna pudiera causar el síndrome, notó un aumento en los informes sobre la aparición de esta condición cuando el paciente recibe esta vacuna en particular."Los informes de eventos adversos después del uso de la vacuna Janssen (de Johnson & Johnson) contra el covid-19 bajo autorización de uso de emergencia sugieren un mayor riesgo de síndrome de Guillain-Barré durante los 42 días posteriores a la vacunación", dice la etiqueta actualizada.Se han detectado alrededor de 100 casos preliminares de Guillain-Barré después de que se administraron 12.8 millones de dosis de las vacunas Johnson & Johnson en Estados Unidos, según el informe publicado por la FDA.Esto confirma que es una situación extremadamente rara y que los beneficios de la vacuna de una sola dosis son extremadamente superiores que este efecto secundario que en algunos casos puede ser grave pero rarísimo.El síndrome Guillain-Barré puede causar entumecimiento en las extremidades y provocar parálisis de todo el cuerpo en los casos más graves, pero la mayoría de las personas se recuperan. De esos aproximadamente 100 casos reportados en relación con la vacuna Johnson & Johnson, la mayoría eran hombres de 50 años o más que desarrollaron el síndrome alrededor de dos semanas después de vacunarse, según los CDC."Aunque la evidencia disponible sugiere una asociación entre la vacuna Janssen y un mayor riesgo de GBS, es insuficiente para establecer una relación causal. No se ha identificado una señal similar con las vacunas Moderna y Pfizer-BioNTech covid-19", agrega la etiqueta.Los casos en que se han presentado esos efectos adversos se han reseñado aproximadamente dos semanas después de la vacunación. La mayoría de quienes adquieren este síndrome se recuperan por completo, pero algunos pacientes tienen daño nervioso permanente.Los datos disponibles no muestran un patrón que sugiera un aumento de riesgo similar al de las vacunas Pfizer-BioNTech y Moderna después de que se administraron más de 321 millones de dosis de esas vacunas en Estados Unidos.Casi 13 millones de personas en el país han recibido la vacuna de Johnson & Johnson.La advertencia es una nueva mala noticia para una vacuna que había sido ampliamente usada por su facilidad de uso: solo requiere una dosis, lo que la hace especialmente útil para inmunizar poblaciones y regiones de difícil acceso.El síndrome de Guillain-Barré también se ha relacionado con otras vacunas. "Los CDC han dicho que las vacunas contra la gripe, incluida la vacuna contra la gripe porcina de 1976, condujeron a un pequeño aumento del riesgo de contraer el síndrome, aunque algunos estudios sugirieron que las personas tienen más probabilidades de desarrollar Guillain-Barré a partir de la gripe en sí que de las vacunas contra la influenza", dice el diario neoyorquino. A principios de este año, la FDA advirtió que la vacuna contra la culebrilla de GlaxoSmithKline, Shingrix, también podría aumentar el riesgo de contraer la enfermedad.El pasado mes de abril, funcionarios federales detuvieron el uso de la vacuna de Johnson & Johnson después de que se vinculó con la aparición de coágulos de sangre graves. Esa pausa se levantó pocos días después de una extensa revisión de seguridad por parte de la FDA y los CDC; sin embargo, dejó una advertencia en el etiquetado.Johnson & Johnson también ha tenido que desechar el equivalente a unas 75 millones de dosis de su vacuna por contaminación de la planta de Emergent BioSolutions.Hasta ahora, se han puesto a la disposición para su uso alrededor de 40 millones de dosis. En respuesta a la contaminación, la administración de Biden retiró la fabricación de AstraZeneca de la planta y puso a Johnson & Johnson en control directo de la producción de vacunas allí.