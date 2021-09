La FDA podría autorizar la vacuna de covid-19 para niños pequeños en cuestión de semanas

La Administración de Medicamentos y Alimentos de EE.UU. (FDA) pronto podría autorizar una vacuna de covid-19 de Pfizer/BioNTech para niños pequeños, dijeron los expertos, un desarrollo que ofrece esperanza en medio de un momento peligroso en la pandemia para los niños, que representan la cuarta parte de todos los casos notificados la semana pasada."Es concebible que para Halloween, podamos ver vacunas siendo aplicadas en los brazos, pero tomará varias semanas para que ese proceso avance", dijo el Dr. James Hildreth, asesor de vacunas de la FDA, el lunes.Ese proceso está sucediendo mientras la semana pasada se informó el segundo total más alto de casos nuevos en niños y los casos en ese grupo continúan aumentando exponencialmente, según datos de la Academia Estadounidense de Pediatría publicados el lunes.Y a medida que se propagan los casos, las tasas de hospitalización son altas. Un promedio de 311 niños fueron hospitalizados con covid-19 todos los días durante la semana pasada, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC).En Pittsburgh, los funcionarios del UPMC Children's Hospital dijeron que están viendo un número "histórico" de niños que llegan al Departamento de Emergencias. Se instaló una carpa fuera de la sala de emergencias el viernes para ayudar a acomodar a más pacientes, dijo el hospital en una publicación en redes sociales.Actualmente, los estadounidenses más jóvenes elegibles para la vacunación son los mayores de 12 años, y la tasa de vacunación de los adolescentes aún se acerca a la mitad, según un análisis.Actualmente se están realizando ensayos para niños más pequeños, y Pfizer/BioNTech anunciaron en un comunicado de prensa el lunes que un ensayo de fase 2 de 3 mostró que su vacuna de dos dosis era segura y generó una respuesta de anticuerpos "robusta" en niños de 5 a 11 años. La expansión del acceso a las vacunas sería importante tanto para proteger a los niños como para poner fin a la influencia del virus en Estados Unidos para todos, dijo el decano de la Escuela Nacional de Medicina Tropical de la Facultad de Medicina de Baylor, el Dr. Peter Hotez."En última instancia, si realmente queremos detener esta epidemia en Estados Unidos, necesitamos vacunar al 85-90% de la población estadounidense", dijo Hotez. "Eso significa todos los adultos, todos los adolescentes y un gran número de niños pequeños".Bottom of Form"Si bien parece una garantía de que los padres les darían esta vacuna a sus hijos, vamos a tener que hacer un trabajo mucho mejor para educar a un grupo muy diverso de estadounidenses sobre que esta vacuna es segura y efectiva", dijo.Pero mientras los profesionales de la salud hablan con las familias sobre la decisión, la Dra. Leana Wen, analista médica, dijo que cree que está bien que algunos padres no estén preparados."Entiendo que es posible que algunos de ellos no quieran ir primero", dijo Wen. "Hay otro segmento de padres que están realmente ansiosos, que harían cualquier cosa para que sus hijos fueran vacunados. Déjenlos ir primero".A medida que se desarrolla el proceso de vacunación, las escuelas están navegando sobre cómo manejar la seguridad de los estudiantes en el campus.Los nuevos protocolos de cuarentena para estudiantes y profesores de las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade entraron en vigor el lunes, reduciendo el tiempo que los miembros del personal y los estudiantes de secundaria deben permanecer en cuarentena de 10 a 5 días si están expuestos al covid-19, siempre que se hayan hecho una prueba negativa y no presenten síntomas.El superintendente de Miami-Dade, Alberto Carvalho, dijo que todavía se requieren máscaras para todos los maestros y estudiantes, pero indicó que es algo que continuarán viendo a medida que avanza el año."Estas son métricas que estamos avanzando con nuestro grupo de trabajo... para ser considerados como los guardianes de una mayor relajación de los protocolos", dijo.Los funcionarios de la ciudad de Nueva York también redujeron el tiempo de cuarentena para los estudiantes expuestos, permitiendo que los estudiantes con mascarillas y no vacunados en un aula eviten la cuarentena si hubo exposición dentro del aula y estaban a una distancia de un metro.Sin embargo, a partir de la próxima semana, las escuelas aumentarán las pruebas de los estudiantes a una vez por semana, dijo el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio.Y en Carolina del Norte, la Junta de Escuelas Públicas del Condado de Union votó el lunes para enmendar su controvertido protocolo que decía que "todos los estudiantes y el personal que no tengan una prueba positiva de covid-19 o síntomas deben regresar a la escuela o al trabajo de inmediato", incluso si fueron un contacto cercano de un caso positivo de covid-19,La votación confirmó dos enmiendas: una que detiene todas las responsabilidades del personal con respecto al rastreo de contactos y la cuarentena para los estudiantes y el personal, y otra que requiere que los estudiantes y el personal sean sintomáticos o que hayan dado positivo para covid-19 se queden en casa. La junta reconocerá las cuarentenas de personas en contacto cercano con un caso positivo, dijo en un comunicado de prensa.Las dosis de vacunas de refuerzo han sido otra consideración para reforzar la protección contra el virus y aunque la población bajo consideración para la autorización es limitada, el Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, dijo que el grupo podría expandirse.Los asesores de vacunas de la FDA votaron el viernes para recomendar la autorización de uso de emergencia de una dosis de refuerzo de la vacuna de Pfizer para personas de 65 años o más y aquellas con alto riesgo de covid-19 grave. La FDA aún tiene que actuar sobre esa recomendación.Pero Fauci dijo que la FDA seguirá los datos entrantes de EE. UU. e Israel en tiempo real y ajustará las autorizaciones en consecuencia."La disminución de la protección, en particular contra las enfermedades graves en los grupos más jóvenes, haría que la FDA lo examinara y determinara si desea ampliar la recomendación para menores de 65 años", dijo Fauci.Si esos datos llegan, "entonces creo que es probable que, a medida que avanzamos en las próximas semanas, veamos más y más una expansión de la recomendación de las vacunas de refuerzo para esas personas", dijo Fauci.Aquellos que recibieron la vacuna Moderna o una dosis de Johnson & Johnson, "no han sido olvidados", anotó Fauci."Los datos asociados con las vacunas de refuerzo en esos individuos llegarán a la FDA, me imagino en dos o tres semanas", dijo. "Lo examinarán de la misma manera que lo hicieron antes y, con suerte, obtendrán una recomendación que proporcione equidad entre las personas que han tenido diferentes productos en su régimen de vacunación".