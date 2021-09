La FDA sopesa la posible vacuna de refuerzo

Las semanas de deliberación llegarán a un punto crítico el viernes cuando la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) se reúna para discutir las vacunas de refuerzo de covid-19. Pero la ciencia de la efectividad de la vacuna no será objeto de debate, dijo una experta.Existe un acuerdo generalizado de que las vacunas están destinadas principalmente a reducir las hospitalizaciones y las muertes, datos que muestran que funcionan bien, dijo la Dra. Leana Wen, analista médica."En lo que no todo el mundo estaría de acuerdo es en lo segundo, creo, que el objetivo de la vacunación es también reducir el nivel de infección", dijo Wen.Ese es el tema que ahora están debatiendo los funcionarios y los expertos en salud, mientras que el promedio de nuevos casos diarios se ha disparado en los últimos dos meses.El presidente Joe Biden y muchos expertos dicen que hay una buena razón para una tercera dosis de refuerzo. Y tres informes publicados el miércoles apoyan el argumento de que las personas pueden necesitar una dosis de refuerzo de la vacuna contra el covid-19 de Pfizer con el tiempo, y sugieren que dichos refuerzos serían seguros.Los informes son parte de un lote de datos que serán discutidos por los asesores de vacunas de la FDA, que considera una solicitud de Pfizer para aprobar una tercera dosis de refuerzo para la mayoría de las personas seis meses después de recibir sus dos primeras dosis de vacuna.Pero no hay unanimidad en este momento. El lunes, un grupo de expertos internacionales en vacunas, incluidos algunos de la FDA y la Organización Mundial de la Salud, escribió que la evidencia actual no parece respaldar la necesidad de vacunas de refuerzo en el público en general en este momento.También existe el temor de que un enfoque en los refuerzos distraiga de la misión de lograr que una mayor proporción del público obtenga sus dosis iniciales.Solo alrededor del 54% de la población de EE.UU. está completamente vacunada, lo que los expertos coinciden en que es la mejor forma de protección contra el virus.Aún no hay una respuesta clara sobre si los refuerzos de vacunas son necesarios, dijo el miércoles el Dr. Francis Collins, director de los Institutos Nacionales de Salud, pero hay "una montaña" de datos que los expertos deben considerar antes de tomar una decisión.La discusión del viernes será pública, agregó, para que la gente pueda ver los datos que intervienen en la decisión.Los departamentos de salud locales están planeando estar listos para implementar dosis de refuerzo la próxima semana si la FDA les da luz verde, pero muchos todavía tienen preguntas, dijo Lori Tremmel Freeman, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Funcionarios de Salud del Condado y la Ciudad, el miércoles."¿Cuál es el intervalo para los refuerzos? ¿Es menor de ocho meses en este momento? ¿Cuál es el límite de edad? ¿Habrá agrupaciones prioritarias?", dijo Freeman. "No queremos estar desprevenidos. No queremos parecer descoordinados con los refuerzos".Entumecido ante la tragediaA medida que la pandemia sigue cobrando factura -- el covid-19 ha matado a más de 666,000 personas e infectado a 41,5 millones en EE.UU. desde enero de 2020-- el público se está volviendo insensible a la tragedia, dijo el Dr. Scott Gottlieb, excomisionado de la FDA, el miércoles."Somos algo complacientes con una cantidad excesiva de muertes y enfermedades", dijo durante una aparición en la conferencia de fondos de cobertura SALT en Manhattan.Estados Unidos marcó otro hito sombrío el miércoles: 1 de cada 500 estadounidenses murió de covid-19.Es un número que puede ser difícil de procesar, dijo Wen."Imagínese si 1 de cada 500 estadounidenses hubiera muerto en una guerra debido a un adversario extranjero en el último año y medio. ¿Cómo estaríamos procesando esa información ahora? ¿Qué estaríamos haciendo de manera diferente?", preguntó. "¿No estaríamos haciendo todo lo posible para poner fin a la guerra, poner fin al sufrimiento y las muertes?"Que no hagamos todo lo que podamos con las vacunas y máscaras, mientras tanto, es realmente inconcebible".El número creciente de casos entre los jóvenes también es alarmante para los expertos. En los primeros nueve meses de 2021, las infecciones por covid-19 entre niños y adolescentes en las Américas (incluidos EE.UU. y Canadá) alcanzaron más de 1,9 millones, dijo el miércoles la Dra. Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud.Eso es más de 400.000 más que el año pasado, antes de que las vacunas contra el covid-19 estuvieran disponibles para los jóvenes mayores de 12 años.En EE.UU., es probable que los casos aumenten ahora que las escuelas han reabierto en el noreste, dijo Gottlieb."Eso se va a aumentar", dijo Gottlieb, señalando los brotes escolares en otras regiones afectadas por la variante delta. "Las escuelas también se convertirán en fuentes de propagación en el noreste".Sin embargo, Gottlieb, quien forma parte de la junta directiva de Pfizer, no espera que el noreste se vea tan afectado como el sur, principalmente debido a infecciones previas y altas tasas de vacunación.La mayoría de los estadounidenses apoyan las restricciones de covid-19Otras estrategias que los funcionarios han promovido para aumentar la protección contra el virus son los mandatos de vacunas y los requisitos de mascarillas.La semana pasada, Biden anunció un plan para hacer frente a la pandemia, que incluía obligar a las empresas con más de 100 empleados a exigir que su fuerza laboral se vacunase o se hiciera pruebas con regularidad.Muchos estados y lugares de trabajo ya habían introducido medidas similares.Los Ángeles está preparada para expandir los requisitos de vacunación con la implementación de una nueva orden de salud que exigirá la verificación de vacunas para bares, bodegas y clubes nocturnos bajo techo, y recomendará lo mismo para los restaurantes bajo techo, anunció el miércoles la directora de salud pública del condado, Barbara Ferrer.Hay apoyo para los requisitos de vacunación contra el covid-19, pero solo en ciertos entornos, según un informe publicado el miércoles por el Centro de Investigación Pew.Aproximadamente el 61% de los adultos dice que se debe exigir un comprobante de vacunación para viajar en avión, el 57% dice que se debe exigir para asistir a universidades públicas y el 56% dice que se debe exigir para asistir a eventos deportivos.Cuando se trata de restaurantes, los estadounidenses están divididos, y el 50% dice que se deben exigir pruebas para que la gente coma en interiores.Para tiendas y negocios, el 54% se opone al requisito de vacunación.Y la mayoría de los estadounidenses creen que los beneficios para la salud pública de las restricciones debidas al covid-19 valen los costos económicos y de estilo de vida, según el informe.