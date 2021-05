La Fiscalía cree justificada la muerte de Andrew Brown

Y no acusará a los policías que lo balearon en Carolina del NorteLa fiscalía no acusará a los policías involucrados en la muerte de Andrew Brown Jr. porque actuaron de manera “justificada”. “Aunque fue trágico”, dijo el fiscal, “estuvo justificado”, pero la familia disiente.Los agentes de la Oficina del Sheriff de Elizabeth City, en Carolina del Norte, dispararon de manera "justificada" contra Andrew Brown Jr., un hombre negro de 42 años, cuando intentaban arrestarle el pasado 21 de abril, según indicó el martes la Fiscalía estatal, por lo que no se presentarán cargos en su contra.Brown fue baleado mientras estaba detrás del volante de su automóvil cuando los agentes del condado de Pasquotank intentaron cumplir una orden de arresto por delitos graves relacionados con drogas.El fiscal de distrito, Andrew Womble, afirmó que su muerte, "aunque trágica", estuvo "justificada por sus acciones". "Ningún oficial será acusado penalmente", dijo, "las acciones de los oficiales fueron consistentes con su entrenamiento y están totalmente respaldadas por la ley".El sheriff, Tommy Wooten, identificó a tres de los oficiales que abrieron fuego contra Brown ese día: Daniel Meads, Robert Morgan y Aaron Lewellyn.Una autopsia solicitada por la familia de Brown descubrió que le dispararon cinco veces, una de ellas en la nuca. Ese informe se sumaba a las conclusiones de un certificado de defunción estatal que mostraba que recibió cinco balazos y murió por una "herida de bala penetrante en la cabeza".El fiscal de distrito dijo que los agentes dispararon después de que Brown les golpeara dos veces con su vehículo. Los abogados de la familia indican sin embargo que el video de lo ocurrido no concuerda con la manera en que los funcionarios presentaron su actuación durante el tiroteo.Chance Lynch, abogado de la familia, explicó que el video muestra a los agentes disparando contra Brown, lo que llevó al hombre a intentar alejarse en su vehículo. El auto quedó agujereado por las balas. La familia cuestionó además por qué se usó fuerza letal cuando estaba rodeado por agentes.