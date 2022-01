La Fiscalía de Nueva York encuentra “pruebas significativas” de fraude en la Organización Trump

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, reveló el martes por la noche nuevos detalles sobre su investigación civil sobre los negocios del expresidente Donald Trump. La Fiscalía ha descubierto pruebas que sugieren que falsearon el valor de los activos de su sociedad para acceder a préstamos, seguros y beneficios fiscales.James, que inició su investigación en 2019, alegó en la presentación judicial que el exmandatario “tenía la autoridad final sobre una amplia franja de conducta de la Organización Trump que implicaba declaraciones erróneas a las contrapartes, incluidas las instituciones financieras, y el Servicio de Impuestos Internos”.Además, se refirió a dos de los hijos adultos del expresidente, Donald Trump Jr. e Ivanka Trump.“Desde 2017, Donald Trump Jr. ha tenido autoridad sobre numerosos declaraciones financieras que contienen valoraciones de activos engañosas”, escribió James en la presentación judicial.Ivanka Trump, exasesora de la Casa Blanca, “era un contacto principal para el mayor prestamista de la Organización Trump, el Deutsche Bank. En relación con este trabajo, la señora Trump hizo que se presentaran declaraciones financieras engañosas al banco y al Gobierno federal”, escribió James.“Hasta ahora en nuestra investigación, hemos descubierto pruebas significativas que sugieren que Donald J. Trump y la Organización Trump valoraron falsa y fraudulentamente múltiples activos y tergiversaron esos valores a las instituciones financieras para obtener un beneficio económico”, dijo James en un comunicado el martes.“Los Trump deben cumplir con nuestras citaciones legales de documentos y testimonios porque nadie en este país puede elegir si la ley se le aplica y cómo”, señaló.Su oficina añadió que “aún no ha llegado a una decisión final sobre si esta evidencia merece una acción legal".James está llevando a cabo una investigación civil sobre si la Organización Trump cometió fraude al informar del valor de ciertas propiedades a los bancos y a las autoridades fiscales.La presentación del martes responde a los esfuerzos legales del expresidente para anular una serie de citaciones contra él, Donald Trump Jr. e Ivanka Trump. James busca una orden para obligar a los tres a comparecer para prestar declaración jurada.La presentación dice que ha habido problemas con las valoraciones en las declaraciones que no han sido explicadas por la Organización Trump.“A la luz de la naturaleza omnipresente y repetida de las declaraciones erróneas y omisiones, parece que las valoraciones en las declaraciones fueron generalmente infladas como parte de un patrón para sugerir que el patrimonio neto del señor Trump era más alto de lo que hubiera parecido”, escribió James.El fiscal general del estado está asistiendo a una investigación criminal separada del fiscal del distrito de Manhattan sobre las acusaciones de esquemas de fraude fiscal en la compañía de Trump.Por ello, los abogados de Ivanka Trump, Donald Trump Jr. y su padre se han opuesto a las citaciones de la oficina de James, argumentando que son improcedentes.La fiscal general del estado “está involucrado en una investigación criminal que tiene un gran jurado activo. No puede emitir citaciones para obtener testimonios bajo el pretexto de una investigación civil que estará inmediatamente disponible” para su propia investigación penal, argumentaron los abogados de los Trump en su moción para anular las citaciones.