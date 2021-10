LA Galaxy y LAFC se anulan y se atascan rumbo a Playoffs 2021

Los goles del partido los hicieron Fall y Grandsir, mientras que Chicharito se fue en blanco pese a tener par de opciones.En un buen partido, pero que al final deja un resultado que amarga a ambas escuadras, LA Galaxy y LAFC empataron a un gol y comprometen de forma importante su permanencia entre los puestos de Playoffs en la temporada de la MLS.A los 10 minutos de partido, el senegalés Mamadou Fall se levantó en el área y su ‘receta secreta’ le puso el primero en la frente al LA Galaxy que no vio ni cómo llegó y ya tenía el primero en contra en el marcador.Sin embargo, la reacción no tardó mucho, pues 8 minutos después Chicharito y Víctor Vázquez armaron una buena jugada que el francés Grandsir culminó con una buena definición tras ponerse mano a mano con el portero para el 1-1.El partido tenía vértigo, tenía ida y vuelta y el futbol estaba puesto en un buen ‘Tráfico’ donde el ambiente estaba en su máximo esplendor.Javier Hernández también estuvo cerca de marcar su gol cuando al minuto 27 se metió en el área y sacó un zurdazo cruzado que se fue apenas abierto de la portería defendida por Jamal Blackman.Sin embargo, no todo fue alegría para Chicharito quien instantes después recibió una falta, pidió tarjeta amarilla y cuando el árbitro no concedió hizo un tremendo berrinche que casi le cuesta la amarilla.El tenor del segundo tiempo no cambio. Primer fue DePuy el que se levantó en el área de los visitantes para meter un cabezazo tras un tiro de esquina, pero el balón le negó el gol pues se estrelló en el travesaño ahogando el grito.Prácticamente en la siguiente jugada, LAFC respondió con un contragolpe que Francisco Ginella culminó con un disparó que Bond desvió y que luego se estrelló en el metal para evitar el tanto de la ventaja de los de oro y negro.Luego el arbitraje se convirtió en protagonista cuando se dio un claro penal sobre el propio Ginella y donde el portero BondAmbos estrategas movieron sus piezas buscando el triunfo y sabedores de que el punto les servía de muy poco en sus intenciones de meterse a los Playoffs 2021, pues a un mes de culminar la temporada regular, LA Galaxy es sexto lugar de la Conferencia Oeste, mientras que LAFC es noveno.