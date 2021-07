La gimnasta Simone Biles se retira de la final de los Juegos Olímpicos

Para centrarse en su salud mental

La superestrella de la gimnasia estadounidense, Simone Biles, se retiró de la final individual femenina del jueves en los Juegos Olímpicos de Tokio para centrarse en su salud mental.La federación estadounidense aseguró en un comunicado el miércoles que la joven de 24 años ha decidido no competir. La decisión se produce un día después de que Biles se retirara de la final por equipos porque consideraba que no estaba mentalmente preparada.La organización dijo que la atleta será evaluada antes de decidir si participa en las pruebas individuales de la próxima semana."Simone seguirá siendo evaluada a diario para determinar si participa o no en las finales de las pruebas individuales de la próxima semana", dijo este miércoles la federación en un comunicado."Apoyamos de todo corazón la decisión de Simone y aplaudimos su valentía al priorizar su bienestar. Su valentía demuestra, una vez más, por qué es un modelo a seguir para tantos", agregó.Esta final general individual (all-around, en inglés) es la suma de las notas obtenidas en los cuatro aparatos.Jade Carey, que terminó novena en la fase de clasificación, ocupará el lugar de Biles. Carey no clasificó inicialmente porque era la tercera estadounidense por detrás de Biles y Sunisa Lee. Las reglas de la Federación Internacional de Gimnasia limitan a los países a dos atletas por prueba en las finales.La baja de Biles deja a la brasileña Rebeca Andrade, a Lee y a la rusa Angelina Melnikova como favoritas al título.Biles está clasificada para las cuatro finales de salto y barras asimétricas (el 1 de agosto), suelo (el 2) y barra (el 3).Presión emocionalBiles, considerada la mejor gimnasta de todos los tiempos, explicó el martes tras su retirada que su lucha es "más mental" que física. "Estamos gestionando un par de cosas internamente", reconoció.La campeona olímpica confesó el lunes que la presión que sentía había afectado su actuación durante las rondas clasificatorias, donde cometió algunos errores."No fue un día fácil ni mi mejor día, pero lo superé. Realmente siento que tengo el peso del mundo sobre mis hombros a veces", explicó entonces en una publicación en la red social Instagram."Sé que hago que parezca que la presión no me afecta, pero a veces es difícil. ¡Los Juegos Olímpicos no son ninguna broma!", aseguró.