La insólita jugada que propicia Michael Conforto le da triunfo a los Mets

El Umpire le dio la razón a Michael Conforto en lo que fue la polémica más importante en lo que va de la temporada.tuvo un gesto de viveza caribeña y le salió bien la jugada, gracias a un terrible error arbitral que, aún con la disponibilidad de la repetición instantánea no revirtieron para enmendar la sentencia inicial del umpire principal Ron Kulpa.El jardinero de losestaba bateando en la parte baja del noveno episodio, frente a los, con las bases llenas, un out y dos strikes. Anthony Bass hizo el pitcheo y Kulpa sentenció a Conforto, quien le indicó que la pelota le había golpeado, lo que el umpire validó y cambió su llamada inicial.En la repetición se aprecia claramente queno hizo ni el más mínimo esfuerzo para quitarse del plato y evitar el golpe de la pelota.De hecho, todo pareciera indicar que el outfielder mete el codo para que la pelota lo golpee.El mánager Don Mattingly solicitó a la cuarteta arbitral que revisaran la repetición instantánea para que chequeara la decisión y eso ocurrió, pero en New York, donde se revisan las jugadas le dieron la razón a los umpires y mantuvieron el golpeado.Todo esto mientras los Mets celebraban haber dejado en el terreno a unos Marlins que no creían lo que estaba ocurriendo.El 20 de junio de 2015,lanzó uno de sus juegos sin hits ni carreras, pero hasta la novena entrada, con dos outs, estuvo tirando un Juego Perfecto frente a los Pittsburgh Pirates hasta que en un turno del venezolano José Tábata, éste metió el codo a un pitcheo para terminar en las almohadillas con un hit by pitch, aunque también se aprecia que no hizo ningún esfuerzo para evitar ser golpeado.Al final, Scherzer completó la joya, aunque por ese error no lanzó un Juego Perfecto, episodio que fue recordado después de la viveza de Conforto en la tarde del jueves.