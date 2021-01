La ivermectina no previene el coronavirus

En una conversación reciente, una amiga me dijo que la ivermectina prevenía el COVID-19. La información me asombró al pensar que pudiese existir un medicamento para este virus y que no se usara ampliamente. ¡Inaudito! Pero siempre me gusta verificar y leer mas allá de lo que oigo.Esto es lo que encontré y que, en resumen; la ivermectina no combate el COVID-19.La ivermectina, una medicina contra parásitos y es ampliamente recomendada en Latinoamérica como protección contra el coronavirus. Esto no está científicamente comprobado. La Administración de Medicamentos y Alimentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) no recomienda usarla como prevención contra el covid-19.La ivermectina es muy efectiva contra parásitos externos como los piojos y los ácaros que causan la sarna. También contra los gusanos redondos, entre ellos los áscaris, muy comunes en niños y adultos que viven en condiciones de pobre higiene.Así mismo es efectiva para las filarias y las onchocercas, que causan la elefantiasis y la oncocercosis, dos enfermedades muy debilitantes y comunes en millones de personas que viven en las regiones mas pobres del África.El razonamiento para emplear una medicina sin comprobación científica está basado en el concepto de que «si no se ha demostrado que funcione, tampoco se ha demostrado que no lo haga».Su uso ha sido tan popular en América Latina que ha sido repartida por políticos como el expresidente de Perú Martín Vizcarra y la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri a miles de personas, tratando de ganarse el favor popular, afirmando que el medicamento, incluso el de uso veterinario, puede protegerlos del virus.Algunos hablan de que se ha creado un culto de la ivermectina, originando incluso teorías conspirativas que afirman que los grandes laboratorios se oponen al su uso por temor a perder dinero en la venta de otros medicamentos.Una reciente revisión de 11 estudios o meta-análisis sobre el medicamento, hecha por investigadores de la Universidad de Liverpool bajo el auspicio de UNITAID, que recibe asesoría de la Organización Mundial de la Salud, concluye que a pesar de tenerse alguna evidencia de que pueda ser efectiva en reducir las muertes por covid-19, los estudios son muy dispares, tienen muchas limitaciones, y no es posible establecer una conclusión definitiva.En resumen, al momento no existe evidencia científica de que la ivermectina tenga alguna efectividad en la prevención y el tratamiento de covid-19.Su uso puede ser explicado como una expresión de la enorme y bien entendida esperanza de la gente de que funcione, o como lo expresó la ministra de Salud del Perú «mientras no haya nada contundente que nos diga que no sirve, lo seguiremos utilizando tal como se usa en otros países».