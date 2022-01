“La ladrona de mi corazón”:

El mensaje que Diego Verdaguer le dedicó a Amanda Miguel horas antes de fallecerDurante más de cuatro décadas, los cantantes Amanda Miguel y Diego Verdaguer conquistaron al público latinoamericano no solo con su música, sino con su historia de amor, una que parecía sacada de un cuento de hadas. Por esta razón, el reciente fallecimiento del argentino representa la pérdida de no solo su pareja, amigo, esposo, sino de su compañero de vida.Verdaguer, quien falleció la madrugada de este viernes a los 70 años por complicaciones derivadas del Covid-19, nunca dudó en gritar a los cuatro vientos su amor por la intérprete de “Él me mintió”. Por lo que cuando la noche del jueves le dedicó un tierno mensaje a través de Twitter, Amanda nunca se imaginó que este sería el último mensaje digital que el músico le dedicaría.De acuerdo con su último tuit, el cual fue publicado unas horas antes de su muerte y quedó en la red social como una despedida, Amanda Miguel sería siempre “la ladrona de mi corazón”.“¡Nunca me cansaré de dedicártela! Eres y serás la ladrona que me robó el corazón”, se lee en el mensaje lanzado desde la cuenta del argentino la noche del 27 de enero, tan solo algunas horas antes de que se diera a conocer la noticia de su muerte.Como ya era costumbre para la esposa del cantautor cada que él le dedicaba unas palabras, ella respondió de manera simple, pero contundente: “Siempre te amaré”.Fue unas horas después de dicho intercambio de palabras que se informó sobre la muerte de Diego Verdaguer. El argentino murió la noche del jueves a los 70 años, en la ciudad de Los Ángeles, California. De acuerdo a las primeras versiones, la causa fueron complicaciones derivadas de su contagio por covid-19.