La líder demócrata Nancy Pelosi califica la llegada de menores solos a la frontera de “crisis humanitaria”

“Lo que sé es que la Administración Biden está tratando de arreglar el sistema roto que le heredó la Administración Trump”, agregó Pelosi. La líder demócrata hizo estas declaraciones a algunos periodistas, después de salir de una entrevista con la cadena ABC News, en la que expresó conceptos similares.Entre los migrantes que intentan cruzar la frontera entre México y Estados Unidos, hay cientos de menores de edad, según reflejan las cifras de las autoridades migratorias estadounidenses: solo en febrero, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) interceptó a más de 9,400 menores de 18 años no acompañados, más que los que detuve en el mismo mes de los últimos tres años. 12,0Durante días, el Gobierno de Joe Biden se ha resistido a calificar como crisisla creciente llegada de migrantes a la frontera. Pero ante un flujo de llegadas que parece no frenar, este sábado el secretario de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Alejandro Mayorkas, había ordenado a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) el apoyo durante los próximos 90 días para recibir, albergar y trasladar de manera segura a esos niños y adolescentes.Al contrario que los adultos sin hijos, los menores no acompañados tienen más opciones para presentar su solicitud de asilo, aunque deben pasar más tiempo del permitido legalmente bajo custodia de la Patrulla Fronteriza por el colapso provocado por esta afluencia extraordinaria.La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en una conferencia de prensa en el Capitolio, en Washington, el 11 de marzo de 2021.APComo explica el diario The Washington Post, esta es una de las razones por las que puede haber familias que dejan que sus hijos salgan solos hacia los Estados Unidos.¿Quiénes son los niños y adolescentes que cruzan la frontera?Principalmente, los menores que llegan a Estados Unidos proceden de México y de países de Centroamérica, explicó a Noticias Telemundo María Ríos, de la organización Southwest Key Program.En la mayoría de los casos –agrega el Post, con base en datos del Departamento de Servicios Humanos– se trata de adolescentes de entre 15 o 17 años. De ellos hay más chicos que chicas.Estos jóvenes que emprenden el peligroso viaje desde Centroamérica y cruzando México están particularmente expuestos a la explotación, el abuso y el reclutamiento forzoso por parte de grupos criminales contrabandistas y depredadores. También es común que caigan víctimas de agresiones sexuales.Además, muchos de ellos ya huyen de situaciones de violencia, pobreza o dominio de las pandillas criminales en sus países de origen. Ellos y sus familias tienen la esperanza de encontrar seguridad o tal vez mejores fuentes de ingresos que en casa.La mayoría de los menores no acompañados en estos momentos cruzan la frontera en el Valle del Río Grande, al sur de Texas. Algunos intentan evadir la captura después de cruzar, pero la mayoría busca agentes fronterizos para comenzar con los trámites para recibir atención humanitaria, reporta el Post.Muchos llegan con los contactos de familiares que ya están en Estados Unidos: las organizaciones que albergan a estos menores en centros después de llegar están llamando urgentemente a posibles patrocinadores para que se hagan cargo de ellos.