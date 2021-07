La movilidad laboral sin restricciones

Orden ejecutiva de Biden hará que la Comisión Federal de Comercio garantice movilidad laboral

La orden ejecutiva del presidente del 9 de julio cuestiona severamente los acuerdos de no competencia. Estos acuerdos son considerados como restrictivos, ya que cubren entre la quinta parte y la mitad de los trabajadores del sector privadoLa administración de Joe Biden está buscando que millones de estadounidenses tengan la libertad de cambiar de empleo con el finde que mejore su calidad de vida y la de sus familias, por tal razón, hace unas semanas firmó una orden ejecutiva en donde se garantiza que esto sea posible, ya que anteriormente las empresas podían boicotear las aspiraciones de los trabajadores.Por tal razón, desde la Casa Blanca se está enviado un mensaje claro a las empresas para que facilite la renuncia de los trabajadores o, en caso de no hacerlo, el gobierno tomará cartas en el asunto y será la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos la que tome la decisión por los empleadores y, quizá, se estará beneficiando al trabajador.La orden ejecutiva del presidente del 9 de julio cuestiona severamente los acuerdos de no competencia. Estos acuerdos son considerados como restrictivos, ya que cubren aproximadamente entre la quinta parte y la mitad de los trabajadores del sector privado, es decir, los empleados deben renuncian al posible empleo al que aspiran en su industria como condición para mantener su actual empleo.Por lo anterior, la Comisión Federal de Comercio trabajará para que esta tendencia se reduzca al ser considerado como un método injusto que se lleva a cabo entre empresas, por lo que desde el gobierno federal se busca que se erradique este tipo de prácticas “que pueda limitar injustamente la movilidad de los trabajadores” en todo Estados Unidos.Por años las empresas han tenido un gran control sobre las contrataciones del personal, ya que cuando alguien busca un cambio desde su compañía puede ser bloqueado para que no consiga un nuevo empleo o proporciona cierta información para que el trabajador no tenga las prestaciones y el salario que aspira en otra empresa. Todo esto, a causa de los llamados acuerdos de no competencia.CBS expuso que en un estudio elaborado por el Instituto de Política Económica se señala que tres de cada 10 trabajadores que ganan menos de $13 dólares la hora trabajan para empleadores que requieren estos acuerdos, lo cual los afecta severamente en caso de que los empleados busquen otras opciones que les permitan mejores ingresos.Por su parte, Rachel Arnow-Richman, profesora de derecho en la Universidad de Florida que ha estudiado ampliamente los acuerdos no competitivos, dijo que cuando los trabajadores ven “su movilidad obstaculizada, su capacidad para negociar mejores condiciones en su empleo actual también se ve mermada”.Ante lo que sucede en muchas compañías, la Comisión Federal de Comercio tiene un reto de enormes dimensiones de acuerdo con los expertos, ya que se debe garantizar de que la movilidad laboral sea una realidad que no traiga consigo represalias porque al final se debe garantizar que los trabajadores ponderen sus intereses que el de las empresas que buscan bloquearlos en la mayoría de los casos.