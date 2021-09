La mutante "C.1.2"

¿Qué se sabe de la nueva variante del coronavirus?

Esta nueva variante, que aún tiene poca circulación, llamó la atención de los científicos porque muta casi dos veces más rápido que las otras ya observadas. Se detectó primero en mayo en Sudáfrica, pero ahora se sabe que ya está presente en China, Reino Unido, Portugal, Suiza, Mauricio y Nueva Zelanda.Una nueva variante del coronavirus, denominada "C.1.2" ha llamado la atención de los científicos sudafricanos por su capacidad para mutar, casi el doble de rápido que las otras observadas, aunque su circulación todavía es menor.El Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles de Sudáfrica (NICD) anunció el lunes la identificación de una nueva variante del coronavirus con esa característica principal: es muy mutante, lo cual no es directamente sinónimo de que sea más peligrosa. Por ejemplo, una mutación puede anular los efectos de otra.Aunque todavía les faltan datos clave como saber si se trata de una variante más contagiosa o más peligrosa, este grupo de científicos decidió anunciar su existencia "en el interés de la transparencia científica" y por "necesidad de estar preparados" ante cualquier nueva variante.De momento y pese a su capacidad de mutación, la "C.1.2" no es ni una "variante preocupante" ni una "variante de interés", según el criterio clasificatorio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), porque se ha detectado con una "frecuencia baja", explicó en una rueda de prensa virtual la doctora Jinal Bhiman, del NICD.La "C.1.2." se detectó primero en mayo en Sudáfrica, pero ahora se tiene constancia de que ya está presente en otras naciones como China, Reino Unido, Portugal, Suiza, Mauricio y Nueva Zelanda. No se ha reportado ningún caso en Estados Unidos por el momento.Esto es lo que se sabe hasta ahora de la nueva variantePor qué preocupa esta variante?Sus mutaciones son muchas y particularesLa razón por la que los científicos sudafricanos han llamado la atención sobre esta variante es su capacidad de mutar, casi el doble que las otras observadas, y las mutaciones que comparte con otras variantes que han terminado siendo "de interés" o "de preocupación" según la OMS.La científica del NICD Cathrine Scheepers explicó en rueda de prensa que la nueva variante presenta "hasta 59 mutaciones, que son muchas", si se toma en cuenta que otras variantes suelen tener "alrededor de 25".¿Es más contagiosa? ¿Más peligrosa?Todavía falta mucha investigación por delanteLos científicos del NICD admitieron que todavía no saben si se propaga más rápido, puesto que se trata de una investigación que todavía tiene mucho trabajo por delante.Tampoco hay datos que indiquen que provoque una versión más grave de la enfermedad. Hay que tener además en cuenta que la frecuencia de esta variante aún es baja y eso complica tener resultados concluyentes por ahora.La OMS todavía no le ha dado ni nombreSu circulación no está creciendo y es bajaLo primero que llama la atención de esta variante es que no tiene ni nombre, como otras que ya nos suenan familiares: delta, beta, gamma.Es demasiado pronto todavía para que la OMS la designe variante de interés o de preocupación, de manera que aún no se le ha designado un nombre según el alfabeto griego."Hasta la fecha, hay unas 100 secuencias de la C.1.2. reportadas globalmente, y el primero fue en mayo", indicó en un hilo explicativo de Twitter la técnica principal del covid-19 de la OMS, Maria van Kerkhove.¿Es efectiva ante las vacunas existentes?Así lo confirman los datos de SudáfricaEl profesor Adrian Puren, del NICD, subrayó en la rueda de prensa que las vacunas usadas actualmente en Sudáfrica, como las de las empresas farmacéuticas Johnson & Johnson y Pfizer, resultan "efectivas" ante la "C.1.2", por lo que no hay motivo para entrar en "pánico", dijo."A este nivel, no tenemos datos experimentales para confirmar como reacciona en términos de sensibilidad a los anticuerpos", apuntó Penny Moore, investigadora en el NICD.Hasta ahora todas las vacunas autorizadas en EEUU se han mostrado efectivas para lo que fueron diseñadas: evitar las hospitalizaciones y muertes causadas por el desarrollo de la versión grave de la enfermedad.¿Dónde está presente?No se ha reportado en EEUUSe ha detectado en Sudáfrica, donde primero se identificó, pero también en Reino Unido, China, República Democrática del Congo, Nueva Zelanda, Portugal, Suiza y Mauricio.Todavía no hay reportes de que esté presente en EEUU, donde sigue dominando la variante delta, como también ocurre en otros países, entre ellos Sudáfrica.