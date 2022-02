La NFL llega a escuela de Boyle Heights

Para impulsar el deporte en generaciones más jóvenes

Los estudiantes y el personal de la escuela Bishop Mora Salesian High School, en Boyle Heights, cuentan los días para que este sábado 12 de febrero su escuela sea la anfitriona del Play Football Festival 2022, un evento familiar comunitario previo al Super Bowl LVI 2022.Se espera que al evento auspiciado por la National Football League (NFL) lleguen cientos de personas, incluyendo al menos 500 estudiantes-atletas listos para demostrar sus habilidades de fútbol americano y personales a través de clínicas de fútbol americano, un campamento profesional juvenil New Era Cap, una estación de habilidades y ejercicios de la NFL FLAG.Uno de los ansiosos estudiantes es Jeffrey Pérez, de 16 años, quien lleva tres años jugando fútbol americano y tiene planes de continuar jugando a nivel universitario.El estudiante del grado 11 dijo que encontró pasión por el fútbol americano cuando era niño y vio una final del Super Bowl en su casa que cautivó su atención.Esto fue impactante para sus padres quienes son de El Salvador y no eran fanáticos del deporte favorito de los americanos.Cuando Pérez, residente del área de Westlake, comenzó a asistir a la preparatoria decidió inscribirse al equipo de fútbol americano. Pese a que sus padres inicialmente estaban dudosos de permitirle jugar por ser considerado un deporte brutal, pero eventualmente accedieron.“Mi mamá me decía que me tenía que cuidar”, dijo Pérez.Desde muy pequeño Pérez ha sido un estudiante con buenos grados. Ser parte del equipo de fútbol americano de su preparatoria no era un obstáculo en sus actividades escolares y ha mantenido un grado general (GPA) de 4.2.Esto lo puso en el radar de reconocidas escuelas como la preparatoria Salesian. Pérez había enviado su solicitud para asistir a esa preparatoria, la cual es una escuela privada católica de hombres en Boyle Heights. Sin embargo para asistir, si era aceptado, debía tener el presupuesto para pagar la colegiatura u obtener una beca.Adrián López, subdirector de la escuela y administrador de estudiantes que llegan o se transfieren a la escuela, vio su solicitud y decidió entrevistarlo a él y a sus padres. Quedó impresionado con la perseverancia del adolescente y el año pasado le ofreció una beca para asistir a la escuela comenzando en el décimo primer grado.Pérez dijo que le motiva mucho demostrar su potencial como jugador al igual que como estudiante. Su sueño es llegar a la universidad UC Berkeley para estudiar ciencias de la computación y convertirse en un ejemplo a seguir para sus dos hermanos menores.Los Mustangs, como se le conoce al equipo de fútbol americano de la preparatoria Salesian, cuenta con 80 jugadores, todos dispuestos a dar lo mejor de sí en cada juego. Ellos están orgullosos que la NFL en su búsqueda por escuelas locales para llevar a cabo un festival familiar previo al Super Bowl haya escogido su escuela.“Estoy muy emocionado de saber que Los Ángeles es el anfitrión del Super Bowl y nuestra escuela del evento”, dijo Pérez.Anthony Atkins, entrenador del equipo, dijo que los estudiantes se sienten honrados y agregó que, la NFL está compuesta por aproximadamente el 98% de jugadores de color y esto les da motivación a los estudiantes a que ellos pudieran ser el próximo jugador estrella.Atkins tiene el orgullo de decir que en el pasado entrenó a jugadores que eventualmente llegaron a ser parte de los 49ers de San Francisco y los Raiders de Las Vegas.“Aquí les enseñamos a jugar en equipo, ellos deben jugar para la persona que está a la par y deben saber que su roca es su equipo”, dijo Atkins.Roman Oben, vicepresidente de desarrollo de Fútbol Americano de la NFL, dijo en un comunicado que están emocionados de organizar el Play Football Festival 2022 en el Este de Los Ángeles.Añadió que las actividades para el fin de semana esperan ofrecer valiosas lecciones de vida para que los jóvenes aprendan lo fundamental del fútbol americano de jugadores, entrenadores actuales y anteriores de la NFL.“Estamos dedicados a nuestras comunidades de fútbol juvenil y de preparatoria, fanáticos y entrenadores. Estamos entusiasmados de proporcionar experiencias memorables las cuales recordarán para siempre”, dijo Oben.Junto con las divertidas actividades relacionadas con el fútbol, el Play Football Family Festival 2022 tiene como objetivo unir a las comunidades de fútbol juvenil y de preparatoria, impulsar conversaciones positivas centradas en los valores del juego y resaltar el fútbol femenino.Adicionalmente habrá un foro para padres, sesiones de panel de trabajo y activaciones tanto de Los Angeles Chargers como de Los Angeles Rams.También habrá una sesión de autógrafos de leyendas de la NFL y accesorios de equipos. El festival estará abierto a los aficionados al fútbol americano de todas las edades y es gratis.La escuela está localizada en el 960 S Soto Street de las 10 de la mañana a la 1 de la tarde.