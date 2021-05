La NFL pospone juego en México por la pandemia del Covid

Por medio de un comunicado, la liga ofreció disculpas a los millones de aficionados en México que esperaban la confirmación del partido de la temporada 2021.La NFL tiene pensado sostener dos juegos de la temporada 2021 en Inglaterra, específicamente en Londres, y dio a conocer oficialmente que el juego en México se pospondrá este año hasta que la pandemia del Covid-19 esté bajo control."Debido al contexto actual causado por la pandemia del Covid-19, y con el propósito de resguardar la salud y bienestar de todos, el partido de la NFL programado para la temporada 2021 en el Estadio Azteca se pospondrá para el siguiente año", se lee en parte del comunicado.Es casi un hecho que Atlanta Falcons y Jacksonville Jaguars viajen a Londres para disputar dos juegos de la campaña 2021 como locales, esto a falta de conocer quienes sería los rivales en turno.Uno de los equipos candidatos a jugar en Inglaterra es Arizona Cardinals, quien estaba en el programa de partidos internacionales de la NFL para la temporada 2020, por lo que podría conservar ese estatus para ser considerado en este 2021 contra Jaguars.Cardinals ya tuvo aventuras fuera de los Estados Unidos, la primera fue en 2005 en México contra San Francisco 49ers, encuentro en el que ganaron 31-14 en la cancha del Estadio Azteca, mientras que la segunda fue en 2017 contra Los Angeles Rams, blanqueados 33-0 y el mariscal de campo Carson Palmer se rompió el brazo, poniendo fin a su carrera en la NFL.Otros equipos que podrían estar en Londres en calendario por Falcons pueden ser: Carolina Panthers, New Orleans Saints, Tampa Bay Buccaneers, New England Patriots, Philadelphia Eagles, New York Jets o Detroit Lions.Este miércoles se conocerá el destino de todos los equipos que ya conocen contra quienes jugarán, pero sabrán en qué Semana y fechas los sostendrán en la temporada 2021.