La NFL volverá al Estadio Azteca este 2022

Luego de que en el 2020 la NFL suspendiera todos sus partidos fuera del territorio nacional debido a la pandemia, y de que en el 2021 dejara a México sin juego por considerar que los índices de contagio eran demasiado altos, el comisionado Roger Goodell confirmó que esta costumbre de visitar el país del sur se retomará y que habrá un juego en el Estadio Azteca, tentativamente en noviembre próximo.En su tradicional conferencia de prensa antes del Super Bowl, Goodell aseveró que dos equipos de la liga disputarán un duelo de temporada regular allí este mismo año, aunque no reveló quiénes lo harán.“Sí, nos decepcionó no ir a México el año pasado. Sentimos que, desde el punto de vista de seguridad, no era la decisión correcta, la tomamos con nuestros socios en México y estamos muy contentos de decir que volveremos. Hemos hablado con los socios, con los funcionarios públicos y estaremos de vuelta en México, probablemente alrededor de noviembre de este año”, explicó.De tal forma que la NFL volvería a México, luego de que en el 2021 se cancelara la visita de los Jacksonville Jaguars y Atlanta Falcons, quienes jugarían en el Estadio Azteca como parte de la semana 12 de la campaña.La última vez que el país vecino recibió a equipos de la NFL fue en el 2019, cuando se enfrentaron en la Ciudad de México los Kansas City Chiefs y Los Angeles Chargers, con victoria de 24-17 para los primeros.Además de esto, el mandamás de la NFL aseguró que Alemania será otro de los países que albergará un partido de liga este año y que, de hecho, se contempla que haya cuatro juegos en un lapso de 4 años, dos con sede en Frankfurt y dos más en Múnich. Tampoco confirmó la fecha ni los equipos que están contemplados para estas visitas.