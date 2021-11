La norma de emergencia sobre vacunación para las grandes empresas se publicará "en los próximos días"

El Registro Federal publicará en los próximos días la norma del Departamento de Trabajo que obliga a las empresas privadas con 100 empleados o más a exigir su vacunación o someterlos a pruebas semanales, cumpliendo así un anuncio que el presidente Joe Biden hizo en septiembre.La Oficina de Administración y Presupuesto completó el lunes la revisión obligatoria de la norma de emergencia."El 1 de noviembre, la Oficina de Administración y Presupuesto completó su revisión reglamentaria de la norma temporal de emergencia. El Registro Federal publicará la norma temporal de emergencia en los próximos días", dijo un portavoz del Departamento de Trabajo. "La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional ha estado trabajando sin demora para desarrollar una norma temporal de emergencia que cubra a los empleadores con 100 o más empleados, a nivel de empresa o compañía, y proporcione opciones para su cumplimiento".El portavoz añadió: "Los empleadores deben desarrollar, implementar y hacer cumplir una política de vacunación obligatoria contra el covid-19, a menos que adopten una política que exija a los empleados elegir entre vacunarse o someterse a pruebas periódicas de covid-19 y usar una mascarilla en el trabajo". La norma temporal de emergencia también exige a los empleadores que proporcionen tiempo pagado a los trabajadores para vacunarse y licencia por enfermedad pagada para recuperarse de cualquier efecto secundario".En septiembre, Biden anunció que el Departamento de Trabajo redactaría una norma de emergencia que obligaría a las empresas privadas con 100 o más empleados a exigir la vacunación o las pruebas semanales.Los nuevos requisitos podrían aplicarse hasta a 100 millones de estadounidenses, lo que supone cerca de dos tercios de la población activa de Estados Unidos. El anuncio supuso el mayor impulso de Biden hasta ahora para exigir la vacunación de manera obligatoria a gran parte del país.La nueva norma temporal de emergencia exigirá a las grandes empresas que den a sus trabajadores tiempo libre remunerado para vacunarse. Si las empresas no cumplen, el gobierno "tomará medidas para hacer cumplir la norma", que podrían incluir "multas sustanciales" de hasta casi US$ 14.000 por infracción, según los funcionarios.Los funcionarios han dicho que la norma era un "mínimo" y que algunas empresas pueden optar por ir más allá, incluso exigiendo que los trabajadores estén vacunados, en lugar de ofrecer una alternativa de pruebas periódicas.En ese momento, Biden también firmó un decreto que exigía que todos los empleados del gobierno se vacunaran contra el covid-19, sin la opción de someterse a pruebas periódicas para optar por no hacerlo. El presidente firmó una orden de acompañamiento que exigía que se aplicara la misma norma a los empleados de los contratistas que hacen negocios con el gobierno federal.Alrededor del 22% de la población elegible de Estados Unidos no se ha vacunado contra el covid-19, y el presidente los ha instado repetidamente a vacunarse para protegerse a sí mismos, a sus seres queridos y ayudar a la nación a recuperarse de la pandemia.Más de 191 millones de personas, o el 58% de la población total de EE.UU., están totalmente vacunadas. La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) autorizó el viernes el uso de emergencia de la vacuna contra el covid-19 de Pfizer para niños de 5 a 11 años, lo que podría allanar el camino para que millones de estadounidenses se vacunen, a la espera de la aprobación de los CDC.