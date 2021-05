La nueva guía de mascarillas aumento El interés en las vacunas

Datos obtenidos muestran que el interés en vacunarse contra covid-19 aumentó justo después de que la Dra. Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU., anunciara hace dos semanas que las personas vacunadas podían quitarse las máscaras.«Esto muestra que los incentivos son importantes», dijo el Dr. Jonathan Reiner, profesor de medicina y cirugía en la Facultad de Medicina de la Universidad George Washington. «La gente necesitaba una zanahoria, y la zanahoria era la capacidad de poder quitarse la máscara en la mayoría de los entornos».Los datos provienen de vacines.gov, donde las personas buscan los sitios de vacunación por código postal.En la tarde del 13 de mayo, justo después del anuncio de Walensky, el número de visitas al sitio comenzó a aumentar, alcanzando su segundo mayor número de visitantes desde que se lanzó el sitio web el 30 de abril.«Es asombroso, realmente asombroso», dijo John Brownstein, cofundador de VaccineFinder, que impulsa vacines.gov.Unas horas después del anuncio de Walensky, el Dr. Anthony Fauci, asesor médico en jefe del presidente Joe Biden, dijo que «la decisión que tomaron los CDC no fue un incentivo para que las personas se vacunen, pero esto en realidad podría tener el efecto indirecto de hacer que las personas sean incentivadas a vacunarse».En los días siguientes, el anuncio de Walensky se volvió controvertido, y algunos dijeron que podría no incentivar a las personas a vacunarse y, de hecho, podría aumentar la propagación del covid-19, ya que las personas que no han sido vacunadas podrían ser deshonestas y quitarse las máscaras.Hasta ahora, los datos de los CDC muestran que la cantidad de casos de covid-19 en EE.UU. ha disminuido constantemente desde el 13 de mayo.