La OMS clasifica la variante india de coronavirus como de “preocupación mundial”

Según informó la OMS, los estudios preliminares muestran que la mutación B.1.617 -que ya se ha extendido a más de 30 países– se propaga más fácilmente que otras variantes y requiere más investigación.Otras tres variantes -las de Reino Unido, Sudáfrica y Brasil- recibieron la misma designación.Una mutación se eleva de “variante de interés” a variante de preocupación” cuando muestra evidencia de que cumple al menos uno de varios criterios, entre los que se incluye que se transmita con más facilidad, que provoque una enfermedad más grave, que muestre una neutralización reducida por anticuerpos o eficacia reducida de tratamiento y vacunas.La variante está siendo estudiada para establecer si es responsable del aumento de las muertes por coronavirus en India, cuyos hospitales y crematorios están saturados debido a la alta incidencia de la enfermedad.“Seguimos en una situación peligrosa”Por su parte, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, también alertó que el mundo aún se encuentra en “una situación peligrosa” y que relajar las medidas “demasiado pronto” puede llevar a una nueva escalada de casos.“A nivel global seguimos en una situación peligrosa. El aumento de la socialización, junto a la relajación de medidas y a una vacunación inequitativa, siguen siendo vectores de transmisión del coronavirus”, dijo.La alerta de Tedros tiene lugar luego de que numerosos países en Europa y América comenzaran a suavizar sus restricciones y a medida que muchas personas intentan regresar a sus patrones habituales de vida social tras el inicio de las campañas de vacunación.Sin embargo, el director de la OMS consideró que pese al éxito de las campañas de vacunación, se seguirán necesitando medidas de protección ante el riesgo que suponen las nuevas variantes.“Incluso en los países con las tasas de vacunación más altas, las capacidades de salud pública deben fortalecerse para prepararse para la posibilidad de variantes que eviten la vacuna y para futuras emergencias”, dijo.El experto consideró que “llegará un momento en el que no necesitemos llevar mascarillas ni mantener la distancia de seguridad y podamos participar en eventos deportivos, reuniones y restaurantes”, sin embargo, aclaró que “todavía no estamos en esta situación “.Cooperación sí, diplomacia de vacunas noDurante su conferencia de prensa semanal, Tedros llamó a una mayor cooperación entre países para facilitar las campañas de vacunación.Ante una pregunta sobre la llamada “diplomacia de vacunas” de Rusia y China, el director de la OMS consideró que ese tipo e políticas dificultará la salida de la pandemia.“La diplomacia de vacunas no es cooperación, es maniobra geopolítica. No podemos vencer este virus haciéndonos competencia, si competimos por los recursos o por una ventaja geopolítica es el virus el que toma ventaja”, dijo.Pese a que el número de infecciones por coronavirus se ha estabilizado a nivel global en las últimas semanas, Tedros consideró que la cifra era aún tan alta que era “inaceptable”.Según cifras de la OMS, durante los últimos siete días se reportaron unos 5,4 millones de nuevas infecciones y 90.000 muertes, números similares a los de la semana anterior.Sin embargo, alertó que “en todas las regiones hay ciertos países donde la tendencia todavía es hacia arriba“.Tedros llamó también la atención sobre la nueva variante del coronavirus que ha causado una ola de muertes y nuevos contagios en India, que la OMS definió como una “variante de preocupación global”.