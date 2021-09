La OMS vigila de cerca la variante mu del coronavirus

Esta variante fue identificada en Colombia en enero pasado y presenta una serie de mutaciones que podrían indicar un riesgo de "escape inmunitario". Pero la Organización Mundial de la Salud indicó que todavía se necesitan más estudios para entender más al detalle sus características.Una nueva variante del coronavirus, conocida como mu, está siendo seguida de cerca por la Organización Mundial de Salud (OMS), principalmente porque podría resultar "más resistente a las vacunas", según dijo el organismo en su último reporte epidemiológico semanal.La variante mu fue identificada por primera vez en Colombia en enero de 2021 y, desde entonces, ha habido "informes esporádicos" de casos y brotes en América del Sur y Europa, aseguró la OMS.Actualmente, la prevalencia de la variante, cuyo nombre científico es B.1.621, presenta una serie de mutaciones que podrían indicar un riesgo de "escape inmunitario", o una posible resistencia a las vacunas. Sin embargo, la agencia enfatizó que todavía se necesitan más estudios para entender mejor sus características."Los datos preliminares presentados al Grupo de Trabajo sobre la Evolución del Virus muestran una reducción de la capacidad de neutralización de los sueros de los convalecientes y de los vacunados similar a la observada para la variante beta (descubierta en Sudáfrica)", señaló la OMS en su reporte, al tiempo que indicó que estas hipótesis deben ser confirmadas posteriormente por otros estudios.Desde marzo, la organización no había reportado otra variante a la que ameritara dar seguimiento. Según la OMS, aunque la prevalencia global de la variante mu entre los casos secuenciados ha disminuido y está por debajo del 0.1%, su prevalencia en Colombia (39%) y Ecuador (13%) ha aumentado de forma consistente.Sin evidencia sólidaEl doctor Jairo Méndez Rico, asesor en enfermedades virales emergentes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), explicó que “aún no hay evidencia sólida para respaldar estas observaciones, con lo cual se debe seguir vigilando”.“(La variante) mu no supone un cambio o amenaza en particular”, sostuvo Méndez. “Ha estado circulando al menos desde enero, en diferentes países, y la transmisión comunitaria sigue siendo esporádica”, explicó.La OMS dijo que "la epidemiología de la variante mu en Sudamérica se monitoreará para detectar cambios, especialmente con la cocirculación de la variante delta”.Todos los virus, incluido el SARS-CoV-2 responsable del covid-19, recordó la organización, suelen mutar con el tiempo.Según un informe de la OMS del pasado miércoles, la pandemia del coronavirus ha causado al menos 124,811 muertes en Colombia. Desde el comienzo de la epidemia se han diagnosticado oficialmente más de 4,905, 258 casos confirmados en el país y, hasta el pasado 27 de agosto, se habían administrado un total de 34,247,170 dosis de la vacuna contra la enfermedad.