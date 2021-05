La Organización Trump bajo investigación criminal

La investigación de la oficina del fiscal general de Nueva York sobre la Organización Trump, que ha estado en curso desde 2019, también continuará como una investigación civil en curso, pero este martes por la noche informó a los funcionarios de la Organización Trump sobre el componente criminal.La oficina de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, que ya estaba llevando a cabo una investigación civil de la compañía del expresidente Donald Trump, ahora está investigando criminalmente a la Organización Trump, dijo su portavoz el martes por la noche.“Hemos informado a la Organización Trump que nuestra investigación sobre la organización ya no es de naturaleza puramente civil. Ahora estamos investigando activamente a la Organización Trump en calidad de criminal, junto con el fiscal de distrito de Manhattan. No tenemos comentarios adicionales en este momento ", dijo en un comunicado Fabien Levy, portavoz de la oficina del fiscal general de Nueva York.El anuncio significa que Trump ahora enfrenta dos investigaciones criminales activas en su antiguo estado de origen: una por James y la otra por la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus Vance Jr.Letitia James lidera una investigación criminal sobre si la compañía de Trump informó falsamente el valor de las propiedades para garantizar préstamos y obtener beneficios económicos y fiscales. Su investigación se centraba en un edificio de oficinas de Trump en la ciudad de Nueva York, un hotel en Chicago y un campo de golf cerca de Los Ángeles.Su oficina también ganó una serie de fallos judiciales que obligaron a la empresa de Trump y a un bufete de abogados que contrató a entregar una gran cantidad de registros.Por su parte, la oficina de Vance, en Manhattan, ha dicho en documentos judiciales que estaba investigando "una conducta criminal posiblemente extensa y prolongada" en la Organización Trump del expresidente, incluido el fraude fiscal y de seguros y la falsificación de registros comerciales.Pagos a mujeresLa investigación de Vance comenzó después de que el exabogado de Trump, Michael Cohen, pagara dinero para silenciar a dos mujeres antes de las elecciones de 2016 por supuestos encuentros sexuales con Trump. Esa investigación se ha acelerado desde que Trump perdió las elecciones frente al demócrata Joe Biden.La investigación civil de James y la investigación criminal de Vance se superpusieron en algunas áreas, incluido las averiguaciones en torno a si Trump o sus empresas manipularon el valor de los activos, inflarlos en algunos casos y minimizarlos en otros, para obtener condiciones de préstamo favorables y beneficios fiscales.Como parte de su investigación civil, la oficina de James emitió citaciones a los gobiernos locales en noviembre de 2019 por registros relacionados con la propiedad de Trump al norte de Manhattan, Seven Springs y un beneficio fiscal que Trump recibió por colocar tierras allí en un fideicomiso de conservación.La investigación de Vance también pareció centrarse en las últimas semanas en el jefe de finanzas de la Organización Trump, Allen Weisselberg. Su exnuera, Jen Weisselberg, ha entregado a los investigadores una gran cantidad de documentos mientras analizan cómo se compensó a algunos empleados de Trump con apartamentos o matrículas escolares.Weisselberg fue citado en la investigación civil de James y testificó dos veces en 2020.No obstante, la revelación de James de una investigación cada vez más amplia no es necesariamente una indicación de que esté planeando presentar cargos penales. En el pasado, el expresidente republicano ha criticado las investigaciones como parte de una "caza de brujas" demócrata.