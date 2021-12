Querida Ceci

La palabra hablada es muy importante

Dios quiera que todos mis lectores se encuentren bien de salud y felices. Ya Que la vida es una sola y hay que vivirla bien y con felicidad.Recibí una nota en la me escriben tres personas y me cuentan la historia que pasaron hace unos meses y la experiencia que aprendieron y ellas quería compartir con ustedes y sobre todo que aprendan que la palabra hablada tiene una importancia tremenda y es muy importante.: La palabra hablada tiene un poder enorme, y muchos de nosotros no nos damos realmente cuenta de su importancia.Consideremos las palabras como cimiento de lo que creamos continuamente en nuestra vida, todo el tiempo las estamos utilizando palabras sin embargo a veces no pasan de un balbuceo, porque en realidad no pensamos lo que decimos ni como lo decimos.Prestamos muy poca atención a la elección de nuestras palabras, es mas la mayoría de nosotros suele hablar en términos negativos.Cuando éramos pequeños se nos enseñó a seleccionar las palabras según las reglas gramaticales sin embargo yo he comprobado niñez que cambian constantemente, y lo que era impropio en una época es correcto ahora y en otra incorrecto.Cuando estés con otra persona, presta atención a lo que dicen y como lo dicen. Por ejemplo Muchas personas usamos la palabra “Pero” hacemos una afirmación y luego agregamos “pero”, lo cual nos orienta en dos direcciones.Tu eres la única que puedes pesar en tu mente así cada persona piensa y luego dice lo que piensa. Otro ejemplo unas palabras dichas equivocadamente pueden causar mucho daño a las personas que tu más quieres o también a muchas personas, mal sin saber a quién o quiénes. Dios los bendiga.Puede escribirme al periódico como también a cmsanez177@gmail.com como a la dirección del periódico, Querida Ceci, Periódico Latino, PO Box 522, Mauldin, SC 29662.