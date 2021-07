La pandemia aceleró la Telemedicina

Las comunidades latinas lideran visitas de telesalud para servicios de salud mental durante COVID-19

La comunidad hispana/latina fue la más uso dio a las visitas de telesalud para salud mental en el 2020, adoptando la tecnología más que cualquier otro grupo étnico o racial, según un nuevo análisis de miembros de Medicaid en 14 estados como parte de un informe especial Anthem, Inc. State of the Nation’s Mental Health sobre el estado de la salud mental de la nación de Anthem, Inc. para el Mes Nacional de Concientización sobre la Salud Mental de las Minorías.La telesalud fue algo positivo durante la pandemia y una fuerte alternativa, en vez de ver a los médicos y consejeros en persona. Las visitas de telesalud, ya sea por video o por teléfono, para las personas con una condición de salud mental existente, aumentaron significativamente durante el apogeo de la pandemia.Las visitas que comenzaron con un solo dígito antes del COVID-19 representaron el 49 por ciento de todas las visitas de salud mental de Medicaid durante un período de seis meses en el 2020. Las regulaciones de telesalud levantadas durante COVID-19 han ayudado a eliminar las barreras que las personas pueden haber experimentado para acceder a la telesalud.De hecho, durante el COVID-19, casi 40 por ciento de los miembros hispanos/latinos tuvieron una visita de telesalud, mientras que los miembros blancos tuvieron 34 por ciento, los miembros asiáticos tuvieron 33 por ciento y los miembros negros tuvieron 28 por ciento.Si bien la telesalud impulsó las visitas durante el COVID-19, no compensó la dramática caída en las visitas en persona para todas las razas y grupos étnicos. Y hubo diferencias significativas entre ellos. De hecho, las personas negras tenían el porcentaje más bajo de visitas combinadas de telesalud y en persona - 56 por ciento - antes del COVID-19 y se mantuvieron como las más bajas con 49 por ciento después del COVID-19.En promedio, las personas negras tenían un 7 por ciento menos de visitas de salud mental en comparación con las personas blancas con antecedentes demográficos, clínicos y socioeconómicos similares.Las tasas son particularmente considerables ya que las encuestas han indicado que las personas de color estaban experimentando más estrés y afecciones de salud mental que otras poblaciones en el 2020 y las personas de color se vieron afectadas de manera desproporcionada por COVID-19.Para los miembros de Medicaid con un diagnóstico de salud mental existente, los diagnósticos de telesalud más comunes fueron ansiedad, depresión y trastorno bipolar, según el informe especial del Estado de la Salud Mental de la Nación (State of the Nation’s Mental Health).La presión arterial alta se encontraba entre los cinco diagnósticos principales para personas negras, asiáticas e hispanas/latinas, mientras que el colesterol alto fue uno de los cinco diagnósticos médicos principales para personas hispanas/latinas y asiáticas Estos datos refuerzan que la salud mental y la salud física están conectadas y que mejorar una puede ayudar a la otra.Anthem apoya el hacer permanente muchos de los cambios en las políticas de la telesalud, producidos durante el COVID, más allá de la emergencia de salud pública. Estos incluyen políticas legislativas y regulatorias que: permitan que los pacientes vean a médicos o clínicos desde su hogar, permitan que los proveedores con licencia médica adecuada, brinden servicios a través de las fronteras estatales, y eliminar las políticas previas al COVID-19 que prohibían la prescripción de medicamentos a través de la telesalud.