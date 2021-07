La pelea entre Pelosi y los republicanos por la vuelta de las mascarillas

Kevin McCarthy asegura que la decisión no se basó en la ciencia, si no en un trabajo publicado en IndiaLa variante delta del coronavirus ha forzado a reimponer controles preventivos en la Cámara de Representantes, como el uso de la mascarilla, y en el proceso ha agudizado las tensiones entre los líderes del Partido Republicano y Demócrata, ya tensas por sus diferencias sobre cómo investigar el asalto al Capitolio del 6 de enero. La discusión ha alcanzado niveles juveniles entre las partes.Entre los congresistas republicanos de la Cámara de Representantes ha caído mal la nueva recomendación del médico del Congreso, cuyo consejo acató rápidamente la presidenta de la cámara, Nancy Pelosi, de exigir el uso de mascarillas dentro del recinto, antes al repunte del coronavirus y algunos contagios recientes en el Capitolio.El líder de la minoría republicana, Kevin McCarthy, argumentó que " la decisión no se basó en la ciencia", si no en un trabajo no revisado por pares publicado en India, ante lo cual Pelosi le dijo "idiota".No se conoce el estudio al que se refieren los republicanos en el que supuestamente se basó la decisión."Es un idiota", dijo Pelosi a su salida del Capitolio cuando un periodista le preguntó sobre el tema. Con anterioridad, la líder demócrata dejó claro que la orden del uso de mascarillas compete al médico del Congreso y que ella no tenía nada que decir al respecto: "Solo que la respetamos".Durante una conferencia de prensa posterior, Pelosi se negó a repetir el calificativo, pero sí criticó la postura de McCarthy. “Decir que usar una máscara no se basa en la ciencia, creo que no es prudente. (...) Ese fue mi comentario. Y eso es todo lo que voy a decir al respecto", añadió.El doctor Monahan explicó que la medida se toma en la Cámara de Representantes (aunque no en el Senado) por sus peculiaridades, ya que aunque Washington DC no tiene una incidencia tan alta como otras ciudades, en el Congreso confluyen cientos de personas que vienen cada semana de reunirse con otras y que interactúan de forma cercana entre ellos.McCarthy, por su parte, pidió a Pelosi que diera respuestas sobre esta medida. "Ella es tan brillante. ¿Puede decirme dónde cambia la ciencia en el edificio entre la Cámara y el Senado?", preguntó el representante con ironía.Muchos congresistas republicanos se niegan a usar la protección en la sede de la cámara durante las votaciones matutinas y finalmente pidieron que se levantara la sesión tras rechazar varios intentos del personal y demás congresistas para que se pusieran las mascarillas.Para el representante Chip Roy, republicano de Texas, los congresistas deberían centrarse en la seguridad fronteriza y no en el tema de las mascarillas. "Esta institución es una farsa. Deberíamos levantar la sesión y cerrar el lugar", declaró.Por su parte, la representante por Colorado, Lauren Boebert, tomó la mascarilla que un demócrata le entregó y la dejó caer al suelo, según varias personas que hablaron con el Post bajo anonimato, aunque la oficina de la congresita asegura que ella solo delizó el cubrebocas sobre la mesa.Según Boebert, las mascarillas, más que una medida de protección son un símbolo del autoritarismo. "Mascarillas permanentes. Estado de emergencia permanente. Control permanente. Esto va a seguir hasta que el pueblo estadounidense diga basta. ¡Los tiranos no están aflojando!", escribió en Twitter.La petición del médico del CapitolioLa oficina de Monahan, restableció el mandato de mascarillas en todos los edificios y oficinas de la Cámara de Representantes para evitar la propagación del virus, a través de un memorando enviado por correo el martes por la noche y que Pelosi hizo oficial la mañana del miércoles.Según el memorando, el médico está tomando esta decisión basándose en la nueva pauta de los CDC y su aplicación para un lugar como el Capitolio en el que miles de personas viajan de todo el país y se juntan cada semana.Tras recibir este correo, McCarthy tuiteó que esta decisión de volver a imponer las mascarillas "es una decisión evocada por funcionarios de un gobierno liberal que quieren seguir viviendo en un estado de pandemia perpetua".Este miércoles, los republicanos se reunieron con el médico del Congreso para expresarles su inconformidad con la medida. El encuentro duró aproximadamente una hora y los republicanos se fueron sin estar convencidos de los argumentos de Monahan.Muchos repiten las palabras del líder, asegurando que la ciencia en la que se basa esta medida es un artículo de la India que ni siquiera pasó la revisión por pares.La directora de los CDC, Rochelle Walensky, ha repetido que la agencia revisó las investigaciones sobre los brotes en Estados Unidos para tomar una decisión.