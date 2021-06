La peligrosa variante delta del covid-19 se cree que es más transmisible y causa una enfermedad más grave

Los funcionarios de salud están dedicando todo su esfuerzo a convencer a quienes aún dudan de vacunarse contra el covid-19, pero ninguna de las estrategias parece ser el pase de último minuto que podría hacer que Estados Unidos logre el objetivo de vacunación del presidente Joe Biden y frenar las variantes de propagación.«Simplemente no sé si hay algo por ahí que no estemos haciendo que con seguridad nos ayude a pasar la línea final», dijo a CNN el Dr. Marcus Plescia, director médico de la Asociación de Funcionarios de Salud Estatales y Territoriales. «Ese es el problema: estamos haciendo todas las cosas que sabemos que pueden ser efectivas, pero solo nos permite mantener este estado estable, cuando lo que realmente tenemos que hacer es aumentar la demanda».Biden estableció una meta a principios de este año para que el 70% de los adultos estadounidenses hayan recibido al menos una dosis de la vacuna para el 4 de julio. Aunque el país se está acercando, con el 65,4% de los adultos que ha recibido al menos una dosis, la demanda y las tasas de vacunación han disminuido, dejando a los expertos preocupados si una cantidad suficiente de la población se vacunará a tiempo para frenar las oleadas de otoño e invierno.Las tasas de vacunación bajas son peligrosas cuando se combinan con la propagación de variantes como delta, que se cree que es más transmisible y causa una enfermedad más grave. Steve Edwards, CEO de CoxHealth, un sistema de salud en Springfield, Missouri, dijo que la combinación es la culpable de un aumento de seis veces en las hospitalizaciones en su sistema.«Creo que es la variante delta y hay mucha leña por delante con las bajas tasas de vacunación, por lo que se está propagando muy rápidamente», dijo Edwards. «Casi todos nuestros casos son personas no vacunadas que, en mi opinión, se han puesto en peligro durante esta pandemia».Afortunadamente, dijo Plescia, hay tácticas en marcha para fomentar las vacunas que han tenido éxito. Algunos estados, como Colorado, están haciendo un último esfuerzo al llamar directamente a las personas no vacunadas para brindarles información y ayudarles a programar citas. Los incentivos, desde los grandes como loterías de un millón de dólares hasta boletos gratis para el zoológico o cupones de comida, también han funcionado, dijo Plescia.Una estrategia que Plescia y otros expertos han apoyado recientemente es una transición de los esfuerzos de vacunación masiva a las oficinas de los proveedores locales, un plan que avanza lentamente pero que puede ser efectivo, dijo.«Anticipamos que esta será una función importante de la salud pública durante bastante tiempo», dijo Plescia.Los adultos jóvenes rezagados en la vacunaciónMuchos funcionarios han centrado su atención en las vacunas a los adultos jóvenes, una población que está baja tanto en las tasas de vacunación como en el deseo de vacunarse, según muestran los estudios de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC).«Una alta cobertura de vacunación entre todos los grupos de edad es importante para disminuir los casos de covid-19, las hospitalizaciones y las muertes, especialmente entre los grupos con menor consumo de vacunación, como los adultos jóvenes», escribieron los autores de un estudio publicado el lunes.Si el ritmo semanal de vacunaciones continúa al ritmo de la semana del 22 de mayo, solo el 57,5% de los adultos menores de 30 años habrán recibido al menos una dosis de la vacuna de covid-19 a finales de agosto.Más del 71% de las personas entre 30 y 49 años se habrían vacunado con al menos una dosis al mismo tiempo, así como casi el 86% de los adultos de 50 a 64 años y casi el 95% de las personas mayores de 65 años, encontró el estudio.Solo aproximadamente la mitad de los adultos menores de 30 años dijeron que habían sido vacunados o planeaban vacunarse, encontró otro estudio de los CDC, menos que aquellos entre 30 y 34 años (55%) y aquellos de 35 a 39 años (53%).Los autores del estudio dijeron que «el deseo de proteger a los demás y reanudar las actividades sociales eran motivadores para vacunarse, lo que sugiere que los mensajes que enfatizan que la vacunación les permitiría reanudar las actividades sociales y alentar la vacunación por el bien común podrían ser efectivos».Las celebraciones aún corren el riesgo de contagios, según un estudioJunto con el aumento de las vacunas, se han producido más reaperturas y más reuniones sociales, incluidas bodas, cumpleaños y celebraciones de días festivos.En muchos lugares, las reaperturas no han inhibido el progreso en la lucha contra la pandemia. El lunes, Maryland no informó muertes por covid-19 por segundo día consecutivo y Virginia alcanzó el hito de tener el 60% de los adultos en el estado completamente vacunados.Pero en los condados que todavía tienen altas tasas de covid-19, esas celebraciones podrían provocar una mayor propagación del virus, según una investigación publicada en JAMA Internal Medicine el lunes.Los investigadores utilizaron datos de seguros privados de 6.535.987 personas que vivían en 2.926.530 hogares entre el 1 de enero y el 8 de noviembre de 2020. Compararon las infecciones por covid-19 entre hogares con y sin cumpleaños en las dos semanas anteriores, ajustando el tamaño del hogar.Descubrieron que los hogares tenían más probabilidades de haber confirmado casos de covid-19 dos semanas después de un cumpleaños. El riesgo era aún mayor cuando el cumpleaños era para un niño, informó el estudio.Si bien las reuniones informales pueden afectar la propagación del covid-19, son más difíciles de rastrear que las ocasiones más formales. El equipo dice que los cumpleaños, que a menudo se celebran con reuniones, ofrecen la oportunidad de estudiar su impacto en la propagación del covid-19.«Este estudio sugiere que los eventos que conducen a reuniones sociales pequeñas e informales, como los cumpleaños y, en particular, los cumpleaños de los niños, son una fuente potencialmente importante en la transmisión del SARS-CoV-2», escribió el equipo.