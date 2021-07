La policía de Haití mata a cuatro de los presuntos asesinos del presidente Jovenel Moïse

Y arresta a otros dos

Tres policías que habían sido tomados como rehenes por los sospechosos fueron liberados este miércoles por la noche. Las autoridades no ofrecieron mayores detalles sobre los sospechosos abatidos.La policía en Haití informó este miércoles que abatieron a cuatro de los sospechosos de haber asesinado este miércoles por la madrugada al presidente, Jovenel Moïse, y que dos más fueron arrestados en medio del caos que ha provocado el magnicidio.por la noche, informó Léon Charles, jefe de la Policía Nacional de Haití.No dieron detalles de los atacantes: su nacionalidad aún se desconoce, aunque reportes aseguran que en el video se escuchan hablando en español y en inglés. La mayoría de los haitianos habla creole o francés.Uno de ellos incluso aseguró en inglés y con acento estadounidense que eran agentes antinarcóticos de la DEA llevando a cabo una operación oficial. Sin embargo, altos funcionarios del Gobierno haitiano aseguraron que eran "mercenarios", no agentes de otro país.El mandatario haitiano, quien asumió el cargo en febrero de 2017,alrededor de la 1:00 am (hora local).La primera dama, Martine Moïse, quien se encontraba en la casa cuando ocurrió el ataque, resultó herida y fue trasladada a Miami, Florida, el miércoles por la tarde para recibir tratamiento médico en un hospital, según confirmó el embajador haitiano en Estados Unidos, Bocchit Edmond.El primer ministro interino, Claude Joseph, aseguró que la policía y el ejército tienen el control de la seguridad en Haití, el país más pobre de América., en las que Moïse no estaba autorizado para buscar la reelección. Pero su muerte podría contribuir a un vacío de poder y provocar inestabilidad de cara a los comicios.Desde la deposición del dictador Jean-Claude Duvalier en 1986, mejor conocido como ‘baby Doc’, el país ha tratado de mantener un gobierno democrático. Sin embargo, este impulso se ha visto obstaculizado por una serie de golpes militares, presidencias fallidas y el devastador terremoto de 2010 que mató alrededor de 300,000 haitianos y destruyó la economía.Malick Ghachem, profesor asociado de historia en el Instituto de Tecnología de Massachusetts y experto en política haitiana, afirmó que “la pregunta que debe hacerse en este momento de tragedia para la familia Moïse no es si Jovenel Moïse era un verdadero estadista o un aspirante a déspota".“Haití ha estado atrapado desde el terremoto de 2010 en una espiral de inestabilidad política cada vez más intensa, que se deterioró drásticamente bajo los Gobiernos de Martelly y Moïse”, explicó Ghachem en un correo electrónico.escribió Ghachem.Estados Unidos y la comunidad internacional deberían involucrar al país en un diálogo "que permita a Haití salir de su actual vacío constitucional y le dé la oportunidad de establecer instituciones democráticas duraderas, en lugar de simplemente otra ronda de elecciones solo por tener elecciones".