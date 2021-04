La previa de la Fecha 16 en Liga MX

Cruz Azul busca mantener el primer lugar

Al torneo mexicano le restan dos jornadas para finalizar la ronda regular y todavía no se definen los clasificados a la liguillaEl Cruz Azul del entrenador peruano Juan Reynoso defenderá este sábado su liderato en el Clausura mexicano, al recibir al San Luis en la decimosexta y penúltima jornada del campeonato.Con 12 victorias que hilvanó de manera consecutiva, un empate, dos derrotas y 37 puntos, la Máquina de Reynoso lidera el torneo con dos unidades más que el América del técnico argentino Santiago Solari y este sábado saldrán por tres puntos para conservar el primer lugar.Aunque en el papel los celestes tienen todo a favor ante el decimosexto de la clasificación, Reynoso no deberá subestimar al rival, que ha jugado mejor que sus números y tiene en el argentino Nicolás Ibáñez, segundo de los anotadores, a un delantero letal que saldrá a vulnerar a la defensa contraria, la mejor de la liga.El América le respira en la nucaEl América de Solari se meterá en el estadio del Toluca con el propósito de dominar, vencer y mantener el pulso con Cruz Azul, con el que empató 1-1 el pasado sábado.América exhibe en segundo mejor ataque, con 24 goles, uno menos que el Puebla, y la segunda defensa, con 11 anotaciones recibidas, tres más que Cruz Azul y saldrá a mostrar el equilibrio de su juego ante un Toluca con altibajos, octavo de la tabla.Jornada de ClásicosEste sábado el Monterrey del entrenador Javier Aguirre visitará a los Tigres UANL en el derbi regio y Guadalajara al Atlas, en el clásico tapatío en dos duelos atractivos entre equipos necesitados de puntos.Monterrey suma dos derrotas seguidas, ambas con Aguirre fuera del banquillo, sancionado por haber violado el aislamiento preventivo de la COVID-19, y tratará de imponerse a los Tigres que vienen de menos a más.A los Rayados solo les sirve el triunfo para no poner en riesgo su permanencia en la zona de acceso directo a la liguilla y Tigres necesita ganar para entrar entre los ocho mejores, lo cual promete un partido con emociones adicionales a las que siempre provoca la rivalidad entre ambos cuadros.Parecido será con el derbi tapatío; Atlas, séptimo lugar, y Guadalajara, noveno, necesitan sumar de a tres para buscar un sitio entre los ocho mejores y jugar la repesca en su estadio.Este viernes el Puebla, tercero de la clasificación recibirá a los Pumas UNAM, el campeón León visitará al Mazatlán y Necaxa al Tijuana.