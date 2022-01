La regla del perdón

El perdón 601-A permite acceso a la residencia permanente

La regla del perdón beneficia a indocumentados casados con ciudadanos estadounidenses o residentes legales permanentesy quienes deben pedir perdón antes de salir del país para hacer el trámite consular.La regla vigente desde julio de 2016 permite que ciertos extranjeros indocumentados pueden recibir la Green Card (tarjeta verde) y no son sancionados con la Ley del Castigo.El beneficio permite que indocumentados casados con ciudadanos estadounidenses o residentes legales permanentes, quienes deben pedir perdón antes de salir del país para hacer el trámite consular.“Todos los indocumentados necesitan hacer este trámite en caso de solicitar un ajuste de estado y tener un cupo de visa disponible”, explica José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida.“Este proceso requiere salir de Estados Unidos para hacer un trámite en el consulado estadounidense donde deben pedir una visa de inmigrante para regresar y luego obtener la codiciada tarjeta verde”, dijo un abogado de inmigración.Nada garantiza el reingresoSi un inmigrante indocumentado en proceso de residencia salió del país, asistió a la entrevista consular y le aprobaron el Perdón 601-A, el inmigrante está sujeto a otras leyes de inmigración que pudieran hacerlo no admisible para regresar a Estados Unidos.“Por ejemplo, si ha mentido en otras ocasiones durante otra gestión migratoria, si ha violado múltiples veces la ley de inmigración, si usted tiene muchas entradas ilegales al país, deportaciones, etc.”, advierte el abogado.A la pregunta si todos los casos soniguales, el abogado advirtió que “cada caso migratorio es único, ninguno es igual a otro. Y que será su representante legal quien analizará y determinará, con usted, si conviene o no pedir el Perdón 601-A".La denominada Ley del Castigo, aprobada por el Congreso en 1996, estipula que si un extranjero permanece más de 180 días indocumentado en Estados Unidos, será castigado por un período de tres años fuera del país. Y si la permanencia ilegal pasa de 365 días, el castigo se eleva a 10 años.biométricas. En total son $715 dólares.USCIS señala en la herramienta que mide el tiempo de procesamiento de su página digital que el proceso tarda entre 21.5 y 39 meses, (entre 1.7 y 3.2 años).Pero recuerde que primero tiene que haber una petición de ajuste de estado (petición de residencia) familiar o por trabajo. Y el tiempo en que el Departamento de Estado avise que ya existe un cupo de visa disponible. En este caso algunas esperas pueden son de seis años o más.“Pero una vez que existe un cupo, la USCIS le avisa que existe una fecha de prioridad y le dice que su visa está disponible. Ahí es cuando se presenta la solicitud de perdón 601-A”, explicó el abogado.Ahora bien, una vez reciba el perdón y salga del país, tardará entre cuatro a seis semanas el proceso consular hasta que reciba la visa de inmigrante. Y tenga en cuenta las recomendaciones entregadas por los Centros para el Control de las Enfermedades (CDC) para el control de la pandemia del COVID-19.