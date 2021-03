La reina Elizabeth II reconoce la gravedad de las acusaciones de Harry y Markle y promete afrontarlas “en privado”

La familia real británica ha hecho público este martes un comunicado en respuesta a la entrevista al príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle, emitida el domingo y en la que denunciaban racismo y acoso psicológico.“Toda la familia está entristecida al saber la verdadera medida de lo difíciles que han sido los últimos años para Harry y Meghan”, asegura la nota emitida por el Palacio de Buckingham en nombre de la reina, Elizabeth II.“Los asuntos hechos públicos, en particular sobre raza, son preocupantes. Aunque en algunos casos se puede recordar de forma diferente, son tomados de forma muy seria y serán afrontados por la familia de forma privada”, añade.Se trata de la primera declaración de la familia real tras la entrevista de dos horas de Harry y Meghan Markle con Oprah Winfrey, en la que hablaron sobre el trato insensible durante su estancia en la familia real.La entrevista, que se emitió el domingo por la noche en Estados Unidos y un día después en Reino Unido, ha sacudido a la familia real y ha dividido a personas de todo el mundo.Mientras que muchos dicen que las acusaciones demuestran la necesidad de un cambio dentro de un palacio que no ha seguido el ritmo de los movimientos #MeToo y el ‘Black Lives Matter’, otros han criticado a Harry y Meghan Markle por soltar una bomba mientras el abuelo de Harry, el príncipe Felipe, de 99 años, permanece hospitalizado en Londres después de un procedimiento cardíaco.CH 8,Durante la entrevista de dos horas, Markle describió que se sentía tan aislada y miserable dentro de la familia real que llegó a tener pensamientos suicidas pero que, cuando pidió ayuda al personal de recursos humanos del palacio le dijeron que no era una empleada remunerada."Realmente me daba vergüenza admitirlo en el momento y admitírselo a Harry, especialmente porque sé cuántas pérdidas ha tenido, pero sabía que si no lo hubiera dicho, lo habría hecho. Yo no quería seguir viviendo", dijo Markle.También dijo que un miembro de la familia real había expresado "preocupaciones" a Harry sobre el color de piel de su hijo que todavía no había nacidoWinfrey señaló más tarde que Harry le dijo fuera de cámara que el miembro de la familia que había dicho esto no era la reina Elizabeth II ni el príncipe Felipe, lo que desató un aluvión de especulaciones sobre quién podría ser.Harry también reveló que las tensiones que soportaba la pareja habían roto las relaciones con su padre, el príncipe Carlos, heredero del trono británico, y su hermano, el príncipe William, iluminando la profundidad de las divisiones familiares que llevaron a la pareja a alejarse de los deberes reales y mudarse a California el año pasado.El príncipe Carlos no comentó la entrevista el martes durante una visita a una clínica de vacunas en Londres.