La respiración y tu salud

Inhalar profundamente puede mejorar la presión arterial, reducir el estrés y ayudar con enfermedades crónicas.

Respirar no es algo en lo que te detengas a pensar. Pero durante la pandemia de Covid-19, es fácil preguntarse si una falta de aire podría ser una señal de la enfermedad.Y aunque todavía estamos aprendiendo sobre los efectos a largo plazo de COVID-19, las personas que se enfrentan con secuelas de esa enfermedad pueden necesitar programas de rehabilitación para ayudarlos a respirar mejor, indica el doctor David Mannino, director del Pulmonary Epidemiology Research Laboratory (laboratorio de investigación de epidemiología pulmonar) de la universidad de Kentucky en Lexington.Si deseas probar los ejercicios de respiración, ya sea para reducir la dificultad para respirar asociada con una afección como el asma o simplemente para aliviar y un podo el estrés y la ansiedad, aquí hay varios ejercicios recomendados por la ALA.Practícalos durante 5 a 10 minutos al día o según sea necesario. "Cuando no te sientes bien, también puedes usarlos para abrir más las vías respiratorias", dice Gupta.Inhala por la nariz, luego exhala por al menos el doble de tiempo con los labios fruncidos, como si estuvieras haciendo parpadear la llama de una vela.Esto ayuda a hacer que tu respiración sea lenta. También puede ayudar a sacar el aire adicional de los pulmones, que puede acumularse en personas con enfermedades pulmonares como enfisema y COPD, dice Mannino.Esto puede ayudarte a controlar la sensación de falta de aire y facilitar la actividad física, dice Grace Anne Dorney Koppel, presidenta de la Fundación Dorney-Koppel, que ha cofundado 12 clínicas de rehabilitación pulmonar.Es posible que las personas que realizan respiraciones breves y superficiales no aprovechen al máximo este importante músculo.Para reentrenarte a usar el diafragma con más regularidad, coloca una mano sobre tu abdomen para que puedas sentirlo subir y bajar. Inhala por la nariz y luego exhala por la boca durante dos o tres veces más. Esto puede ayudarte a elevar al máximo tu función pulmonar.Cuando necesites relajarte o desestresarte, intenta inhalar a la cuenta de cuatro, contener la respiración a la cuenta de cuatro, exhalar a la cuenta de cuatro y contener la respiración de nuevo a la cuenta de cuatro. Repite este método de respiración de cuatro etapas hasta que te sientas tranquilo.Si tienes problemas para recuperar el aliento con regularidad, un médico puede ayudar a determinar si eso está relacionado con un trastorno como COPD o asma, dice Dorney Koppel, quien recibió un diagnóstico de COPD en 2001.Si te dicen que tienes un problema pulmonar, un programa de tratamiento puede incluir medicamentos y rehabilitación pulmonar, terapia personalizada que incluye entrenamientos, ejercicios de respiración y educación sobre el uso de medicamentos.Las personas no recuperan la función pulmonar que perdieron debido a una enfermedad, dice Mannino, "pero puedes elevar al máximo lo que tienes".