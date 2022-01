La Ronda Divisional de la NFL está definida

Quedaron definidos los duelos de la Ronda Divisional, en donde están ubicados siete de los ocho equipos con mejor desempeño en la temporada regular.Los Rams fueron el último equipo invitado y serán el rival de los Tampa Bay Buccaneers. Los cruces pintan para ser espectaculares.CONFERENCIA AMERICANABENGALS VS TITANSEl número uno de la Conferencia Americana entrará a escena el próximo sábado cuando reciban a los Bengals que llegan motivados luego de vencer a los Raiders y ahora tendrán una dura prueba para avanzar a la Final de Conferencia.El único antecedente que existe entre estos equipos data de 1991 cuando los Titans aún eran los Houston Oilers. En aquél encuentro el equipo de Cincinnati se llevó la victoria 41-14 en la Ronda de Wild Card.BILLS-CHIEFSDos de los equpos más espectaculares de la temporada se medirán el próximo domingo. Ambos llegarán a este encuentro luego de ganar sus partidos previos de manera contundente y sin duda los jugadores a seguir son Josh Allen por Buffalo y Pat Mahomes por Kansas City.Ambos equipos se han enfrentado en cuatro ocasiones dentro de los Playoffs y el saldo es de dos triunfos por bando aunque en el partido más reciente los Chiefs ganaron 38-24 en la Final de Conferencia la temporada pasada.CONFERENCIA NACIONAL49ERS VS PACKERSLos Packers finalmente entrarán en acción el próximo sábado cuando reciban a los 49ers que han demostrado ser un equipo sólido corriendo el balón, lo que será su principal arma pues es una realidad que Jimmy Garoppolo no puede sacar el partido solo, más aún teniendo enfrente a Aaron Rodgers.Ambos equipos se han encontrado en ocho ocasiones en Playoffs y son cuatro victorias para cada uno, no obstante, la historia reciente marca un dominio para los Gambusinos que apenas en 2019 eliminaron a Packers en la Final de Conferencia.RAMS VS BUCCANEERSEl equipo de Los Angeles fue el último en llegar a la fiesta de la Ronda Divisional y le tocó enfrentar a Tampa Bay, el actual campeón de la NFL que busca revalidar su título pero para ello tendrán que dejar en el camino a los Rams.Será la tercera vez que estos equpos se midan en postemporada, una rivalidad que dominan los angelinos que han ganado ambos encuentros. La última vez que se enfrentaron los Rams ganaron 11-6 en la Final de Conferencia de la temporada 1999.