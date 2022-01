La subida de las tasas de interés afectará las hipotecas y las tarjetas de crédito

Si usted paga una deuda con una tasa de interés variable o si planea pedir dinero prestado es importante que tome acciones. El aumento se espera a partir de marzo.La Reserva Federal sentó las bases este miércoles para aumentar los tipos de interés.Al concluir su reunión de dos días, el banco central indicó que dejará de hacer las agresivas compras de bonos que llevó a cabo el año pasado, después de que variosinformes sobre la inflación mostraron los niveles más altos en varias décadas.Por ahora las tasas de interés se mantendrán cercanas a cero, pero los funcionarios de la Fed sentaron las bases para que a partir de marzo ocurra el primero de varios incrementos, mientras se intenta detener la vertiginosa inflación.“Con una inflación muy por encima del 2% y un mercado laboral fuerte, el Comité cree que pronto será apropiado elevar el rango objetivo para la tasa de fondos federales”, indicó el banco central en un comunicado.“La Fed recibió el memorando”, dijo Greg McBride, analista financiero jefe de Bankrate.comLa tasa de fondos federales, que fija el banco central, es la tasa de interés a la que los bancos toman dinero prestado y se prestan entre sí. Aunque esa no es la tasa que pagan los consumidores, los movimientos de la Fed inciden en las tasas de préstamo y ahorro que se ven a diario.Ahora que la política de dinero fácil del banco central está a punto de terminar, los consumidores tendrán que pagar más para pedir prestado y se beneficiarán muy poco de las tasas por sus cuentas de inversión.Se espera que esto sea solo el principio. “La última vez que la Fed subió las tasas, las subió nueve veces en un período de tres años”, señaló McBride.“El efecto acumulativo de las subidas de tipos es lo que realmente va a tener un impacto en la economía y los presupuestos de los hogares”, añadió.A medida que la Reserva Federal disminuya las compras de bonos, las tasas hipotecarias fijas a largo plazo subirán, ya que son susceptibles a la economía y la inflación.La hipoteca de vivienda de tasa fija promedio a 30 años ya ha aumentado a 3.75% y es probable que suba a 4% para fines de 2022, según Jacob Channel, analista económico sénior de LendingTree.A medida que aumentan las tasas, habrá menos oportunidades de refinanciar los créditos, aunque los prestatarios con un buen puntaje crediticio aún pueden encontrar tasas de porcentaje anual de alrededor del 3.25 % para un préstamo de refinanciamiento a tasa fija a 30 años, y del 2.62 % para un préstamo a tasa fija a 15 años, según Lending Tree."Haber esperado le ha costado mucho", afirmó McBride. “Si está pagando una tasa superior al 4%, aún puede beneficiarse, pero será en menor medida”.El experto recomendó a los compradores que traten de mejorar su puntaje crediticio y que ahorren el monto máximo posible en efectivo antes de solicitar un crédito."Aunque las hipotecas están aumentando, aún están por debajo de sus promedios desde una perspectiva histórica", agregó.Las tasas de préstamo a corto plazo, particularmente en tarjetas de crédito, subirán incluso más rápido.Dado que la mayoría de las tarjetas de crédito tienen una tasa variable, existe una conexión directa con el punto de referencia del banco central, así que espere que su tasa porcentual anual (APR, en inglés) aumente cuando la Fed suba los tipos de interés. Las tasas de las tarjetas de crédito se encuentran actualmente en torno al 16.3%, por debajo del máximo del 17.85%, según Bankrate.“Un pequeño aumento o dos repartidos en varios meses no van a sacudir el mundo financiero de la mayoría de las personas”, dijo Matt Schulz, analista de crédito jefe de LendingTree.Sin embargo, "varios pequeños aumentos se empiezan a acumular y para personas con mucha deuda, ningún aumento del interés es bueno. Por eso es que la gente debe actuar ahora", enfatizó.Los prestatarios pueden llamar al emisor de su tarjeta y solicitar una tasa más baja, cambiar a una tarjeta de crédito de transferencia de saldo sin interés o consolidar y pagar tarjetas de crédito de alto interés con un préstamo con garantía hipotecaria o un préstamo personal, aconsejó Schulz.Las tarjetas que ofrecen 15, 18 e incluso 21 meses sin intereses sobre los saldos transferidos son “una de las mejores armas en la batalla contra la deuda de las tarjetas”, explicó Schulz.Cuando la Fed aumente la tasa de interés para todos los bancos, los intereses en las cuentas de ahorro se ajustarán con mayor lentitud, e incluso entonces, será gradualmente.Si bien la Fed no tiene influencia directa en las tasas de depósito; estas tienden a estar correlacionados con los cambios en la tasa objetivo de fondos federales. Como resultado, la tasa de las cuentas de ahorro en algunos de los bancos minoristas más grandes ha estado rondando su punto más bajo, actualmente en un promedio de apenas 0.06 %.“Muchos bancos no van a transferir tasas más altas a los ahorradores, por lo que el lugar donde tiene guardado su dinero será realmente importante”, dijo McBride.En virtud de los gastos generales más bajos, la tasa promedio de una cuenta de ahorros en línea es al menos tres veces más alta que la tasa promedio de un banco tradicional.Sin embargo, ahora que la tasa de inflación es mayor que todas estas tasas, cualquier dinero ahorrado, con el tiempo, pierde poder adquisitivo.Es mejor buscar otras opciones con mejores tasas, aconsejó Yiming Ma, profesora asistente de finanzas en la Escuela de Negocios de la Universidad de Columbia, como fondos del mercado monetario, fondos mutuos de bonos o bonos ETF.Hay algunas alternativas que requerirán asumir más riesgos, pero que vienen con rendimientos mayores, siempre y cuando se esté algo protegido de la volatilidad reciente del mercado, explicó.“Aparte suficiente efectivo para cubrir los gastos diarios, de modo que esté protegido contra los grandes altibajos”, dijo Ma. “El resto se puede invertir en algo que pueda obtener un buen rendimiento a largo plazo”, agregó.