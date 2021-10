La Televisión de China deja de transmitir partidos de Celtics por postura ante el Tíbet

La decisión llega después de que el pívot de los Celtics, Enes Kanter, se pronunció a favor de la independencia del Tíbet.Tencent, la difusora china socia de la NBA, se abstuvo de transmitir los partidos actuales o de archivo de los Celtics de Boston mediante sus plataformas, en una aparente represalia.La decisión llega después de que el pívot de los Celtics, Enes Kanter, se pronunció a favor de la independencia del Tíbet.Como parte de una serie de publicaciones en las redes sociales, Kanter tachó también de “dictador” al presidente chino Xi Jinping. El jugador no participó en el encuentro del miércoles, primero de Boston en la campaña regular.Los Celtics perdieron ese duelo por 138-134 ante Nueva York. El partido no se difundió en los servicios de “streaming” que suelen llevar los partidos de la NBA a millones de espectadores en China.La NBA no emitió comentarios de inmediato sobre el asunto. Los Celtics no tuvieron práctica el jueves.Tampoco quedó claro por cuánto tiempo retirará Tencent la transmisión de los partidos de los Celtics.Kanter utilizó zapatos que llevaban impresas las palabras “Tibet libre”, durante el partido del miércoles por la noche.“Más de 150 personas del Tíbet se han quemado vivas, a la espera de que ese acto genere más conciencia sobre el Tíbet. Yo estoy con mis hermanas y hermanos tibetanos, y apoyo sus reclamos de libertad”, escribió el pívot en Twitter.La relación entre la liga y China se dañó desde octubre de 2019, cuando Daryl Morey, entonces gerente general de Houston, tuiteó un mensaje de apoyo a los manifestantes antigubernamentales en Hong Kong. Ello generó en términos prácticos un cese total de transmisiones de la NBA en el país más poblado del mundo.Los partidos de la liga volvieron eventualmente a Tencent, pero no a la televisora estatal CCTV, salvo por dos duelos de las Finales de 2020. Tencent no ofreció encuentros de Filadelfia durante la campaña anterior, la primera de Morey con los 76ers.“El jugador al que usted menciona sólo trata de ganar popularidad, trata de llamar la atención mediante temas relacionados con el Tíbet”, dijo el jueves Wang Wenbin, portavoz de la cancillería china cuando se le preguntó sobre los mensajes de Kanter. “No vale la pena siquiera refutar sus declaraciones erróneas”.