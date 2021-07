La vacuna de Johnson & Johnson protege al menos 8 meses

Contra el covid-19 y también contra la variante delta, según estudios

La vacuna contra el coronavirus de Johnson & Johnson proporciona inmunidad que dura al menos ocho meses y parece brindar una protección adecuada contra la preocupante variante delta, dijo la compañía en un comunicado el jueves por la noche.«Los datos actuales de los ocho meses estudiados hasta ahora muestran que la vacuna de Johnson & Johnson contra el covid-19 de una sola dosis genera una fuerte respuesta de anticuerpos neutralizantes que no disminuye; más bien, observamos una mejora con el tiempo», dijo el Dr. Mathai Mammen, jefe de investigación y desarrollo de la división de vacunas Janssen de J&J, dijo en un comunicado.La compañía dijo que una dosis de la vacuna provoca una respuesta de anticuerpos duradera y genera células inmunes llamadas células T que también duran ocho meses.El Dr. Dan Barouch, del Centro Médico Beth Israel Deaconess y la Facultad de Medicina de Harvard, y sus colegas analizaron sangre extraída de 20 voluntarios en una fase inicial de prueba de Fase 1/2 de la vacuna.«Estos datos son prometedores y tranquilizadores», dijo Barouch. Barouch ha enviado sus hallazgos al servidor de preimpresión de BioRxiv.«Los datos mostraron que las respuestas de las células T, incluidas las células T CD8 + que buscan y destruyen las células infectadas, persistieron durante el período de ocho meses examinado», dijo la compañía.Estos no son datos de eficacia del mundo real, pero la respuesta de anticuerpos y células T generalmente indica protección, dijo Barouch.Pfizer / BioNTech y Moderna han dicho que sus vacunas de dos dosis protegen durante al menos seis meses y los investigadores de la Universidad de Washington en St. Louis informaron a principios de esta semana que sus estudios de voluntarios vacunados indican que la protección de las vacunas debería durar mucho más que eso– incluso durante años. No probaron la vacuna de J&J.El equipo de Barouch también analizó la sangre de los voluntarios vacunados contra las variantes más preocupantes del virus, incluida la variante delta o B.1,617.2 que se detectó por primera vez en la India, la variante B.1,351 o beta que se vio por primera vez en Sudáfrica y la variante P.1 o gamma que se esparce en Brasil.«Vemos una sólida cobertura de anticuerpos neutralizantes de la variante», dijo Barouch. Los anticuerpos neutralizantes son las proteínas del sistema inmunológico que inactivan un virus antes de que pueda replicarse.«Una sola dosis de la vacuna de Johnson & Johnson contra el covid-19 generó anticuerpos neutralizantes contra una variedad de variantes preocupantes del SARS-CoV-2, que aumentaron con el tiempo, incluso contra la delta cada vez más prevalente y más transmisible (B.1,617.2 ), la beta parcialmente resistente a la neutralización (B.1,351), las variantes gamma (P.1) y otras, incluyendo alpha (B.1,1.7), epsilon (B.1,429), kappa (B.1,617. 1) y variantes D614G, así como la cepa original SARS-CoV-2», dijo la compañía.Por separado, un equipo de Janssen en los Países Bajos estudió sangre extraída de ocho voluntarios vacunados en el ensayo de fase 3 de la compañía y encontró resultados similares contra las variantes.El jueves temprano, J&J dijo que no sería necesaria una segunda dosis o una dosis de refuerzo de su vacuna.El Dr. Anthony Fauci estuvo de acuerdo. «Con respecto a la idea de potenciar, se habla mucho de eso, pero en este momento creo que aún debemos recordar que, de hecho, la vacuna de J&J es una vacuna altamente efectiva que se ha recomendado con mucha claridad y ha recibido una autorización de uso de emergencia», dijo Fauci, quien es director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, en una sesión informativa en la Casa Blanca el jueves.Sin embargo, J&J, junto con los Institutos Nacionales de Salud de EE.UU., está realizando pruebas para saber si administrar dos dosis de su vacuna brindará una mejor protección.