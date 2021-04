La vacuna de Johnson & Johnson vuelve a estar disponible

Estas son las razones de los expertos para reactivar su uso

"Se demostró que esta vacuna es segura y eficaz para la gran mayoría de las personas", dijo la directora de los CDC. Los raros casos de coágulo detectados tienen una incidencia "tremendamente reducida, muchísimo más baja que la probabilidad de tener problemas de coagulación por la infección" del COVID-19, aseguró otro experto.La administración de la vacuna contra el COVID-19 de una sola dosis de Johnson & Johnson se ha reanudado en Estados Unidos. Varios estados ya anunciaron que van a retomar su uso, después de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) decidieron que así se hiciera.El consejo se dio después de que un panel de expertos evaluó durante días reportes aislados de coágulos de sangre en personas que recibieron este fármaco de una sola dosis.La conclusión de las autoridades médicas es que, pese a la existencia de este potencial efecto adverso, registrado hasta la fecha en un número muy reducido de personas vacunadas con este producto, los beneficios que este otorga superan ampliamente los riesgos.La autoridad de los medicamentos de la Unión Europea, donde la vacunación de J&J acaba de empezar, llegó a una conclusión parecida tras analizar los casos detectados en Estados Unidos.Las dudas persisten, pero el riesgo es mínimoSin embargo, hay personas que siguen con dudas respecto a si confiar o menos en ella. "Me gustaría darle un tiempo más a ver qué cambios puede traer en el cuerpo", respondió por ejemplo una joven a preguntas. "Creo que no [me la pondría]", afirmó otro entrevistado, "al final es tu salud y lo que podría afectar pues es a ti, entonces hay que tener precaución".Los especialistas que han realizado los controles de seguridad sobre la vacuna, así como otros que han revisado de forma independiente sus conclusiones, han dado sin embargo explicaciones claras sobre la proporción entre beneficios y riesgos observada en este caso y de acuerdo con los conocimientos actuales."En términos de beneficios, encontramos que por cada millón de dosis de esta vacuna, la vacuna de J&J podría prevenir más de 650 hospitalizaciones y 12 muertes entre mujeres de entre 18 y 49 años", así como "más de 4,700 hospitalizaciones y casi 600 muertes entre mujeres de más de 50 años", dijo la directora de los CDC, Rochelle Walensky."Estos son números significativos y muestran el impacto importante de esta vacuna en nuestro país", agregó. "Al final, se demostró que esta vacuna es segura y eficaz para la gran mayoría de las personas", es su conclusión.Sobre los casi 8 millones de personas que recibieron la vacuna de J&J, los casos detectados de personas receptoras que desarrollaron un tipo de coágulo sanguíneo muy inusual fueron 15.Todas eran mujeres, la mayoría menores de 50 años. Tres murieron y siete permanecen hospitalizadas.Para ponerlo en otras palabras, "esto significa que la incidencia de estos trastornos es tremendamente reducida, muchísimo más baja que la probabilidad de tener problemas de coagulación por la infección" del COVID-19, según el docente de inmunología de la Universidad Complutense de Madrid Salvador Iborra Martín, quien habló en una entrevista publicada en el medio The Conversation.Eso sí, agregó este profesor, "la vacuna de Johnson & Johnson podría causar efectos secundarios un poco más molestos (fatiga, fiebre, dolor de cabeza, malestar, etc…) que sus competidoras, sobre todo en personas jóvenes con un sistema inmunitario más "robusto".Tras detectar los casos muy raros de coágulos de sangre en algunas receptoras de la vacuna, el panel de asesores de los CDC recomendó agregar una advertencia a las vacunas de Johnson & Johnson sobre estos posibles coágulos, aunque hayan sido muy poco frecuentes.Además, las autoridades sanitarias de Estados Unidos y Europa aseguraron que van a seguir monitoreando la administración de esta vacuna, así como la de las demás, por si se detectaran problemas en futuro."Nuestros sistemas de seguridad de vacunas están funcionando. Identificamos eventos excepcionalmente raros, entre millones de dosis", aseguró Walensky.El proceso de monitoreo de fármacos y vacunas que ya están en el mercado es algo que ocurre normalmente, también con muchos productos que no reciben la atención pública generada por la pandemia de COVID-19, han explicado expertos.A veces, en consecuencia, de esas revisiones, pueden producirse modificaciones de las pautas y recomendaciones para el uso de esos productos después de analizar los efectos en los pacientes.Se calcula que Estados Unidos ya tiene listas más de 9 millones de dosis de la vacuna de J&J para administrar.