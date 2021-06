La variante del coronavirus delta plus

Hay al menos 200 casos conocidos en todo el mundo, Esto es lo que sabemos

Una versión nueva y ligeramente modificada de la variante delta del coronavirus se está propagando en varios países, incluidos el Reino Unido, Estados Unidos e India, dicen funcionarios de salud.Esta cepa, que ha generado una cantidad significativa de atención de los medios globales, se llama B.1.617.2,1 o AY.1, delta plus para abreviar, y es una versión de la variante delta detectada por primera vez en la India en febrero.Fue reportada por primera vez por Public Health England, una agencia de salud del gobierno, el 11 de junio. Pero los primeros casos del Reino Unido se secuenciaron el 26 de abril, lo que sugiere que la variante puede haber estado presente y propagándose en la primavera.El gobierno de la India dijo que envió la variante al Sistema Global de Datos junto con muestras para pruebas genómicas.Se han detectado unos 200 casos en 11 países. Los expertos en salud están investigando si delta plus puede ser más transmisible que otras cepas como las variantes alfa o delta, pero es demasiado pronto para decir con certeza cuáles pueden ser sus efectos.Esto es lo que sabemos hasta ahora y las preguntas que aún quedan sin respuesta.¿En qué se diferencia delta plus de la variante delta?Todas las variantes portan grupos de mutaciones. Delta plus tiene una mutación adicional llamada K417N, que la distingue de la variante delta regular. Esta mutación afecta la proteína espiga, la parte del virus que se adhiere a las células que infecta.La mutación K417N no es completamente nueva: ha «surgido de forma independiente en varios linajes virales», dijo Francois Balloux, director del Instituto de Genética del University College London (UCL).La mutación se observó en una cepa encontrada en Qatar en marzo de 2020, y también se encuentra en la variante beta, que se detectó por primera vez en Sudáfrica el otoño pasado, dijo al Science Media Center.«La mutación puede contribuir al escape inmunológico, aunque su impacto sobre la transmisibilidad no está bien definido», agregó.Todos los virus mutan constantemente. Algunos de esos cambios hacen que los virus infecten mejor las células o que se reproduzcan mejor, mientras que otros tienen poco efecto o incluso son dañinos para el virus.Hasta la fecha, ha habido alrededor de 160 cepas del coronavirus secuenciadas a nivel mundial, dijo Balloux.También hay «otras variantes de delta plus con otras mutaciones», dijo el gobierno indio, y agregó que AY.1 era simplemente la más conocida.Maria Van Kerkhove, líder técnica de la Organización Mundial de la Salud sobre covid-19, agregó que el equipo estaba «analizando estas mutaciones específicas y lo que significan en términos de transmisión, en términos de gravedad y, lo que es realmente importante: lo que significan en términos de nuestras contramedidas médicas».Mientras tanto, la variante delta regular, también conocida como cepa B.1.617.2, se ha extendido rápidamente. Se ha informado en docenas de países y es entre un 40% y un 60% más transmisible que la variante alfa identificada por primera vez en Inglaterra, dijo el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC).¿Es más infecciosa o mortal?Según el organismo de secuenciación del genoma del covid-19 del gobierno de la India, la variante delta plus exhibe varios rasgos preocupantes, como una mayor transmisibilidad, una unión más fuerte a los receptores de las células pulmonares y una posible reducción en la respuesta de los anticuerpos.Aún no está claro qué efecto puede tener la mutación sobre la eficacia de la vacuna, pero Julian Tang, profesor de ciencias respiratorias en la Universidad de Leicester, advirtió que podría dar a la variante «importantes propiedades de escape de la vacuna».La mayoría de las vacunas contra el coronavirus están diseñadas para entrenar al cuerpo a reconocer la proteína de pico, o partes de ella, el lugar donde se encuentra la mutación adicional de delta plus.Sin embargo, todavía no hay suficiente evidencia para determinar nada de manera concluyente y otros expertos han expresado cautela. El miércoles, el gobierno indio dijo que el papel de la mutación en «el escape inmunológico, la gravedad de la enfermedad o el aumento de la transmisibilidad, etc. está bajo vigilancia continua».Por ahora, los expertos advierten en gran medida a la gente y a los gobiernos que permanezcan atentos pero tranquilos.Además de la variante beta, ninguna de las otras cepas portadoras de la mutación K417N «ha tenido un éxito especial hasta ahora», dijo Balloux. «Se ha encontrado en varios países, pero se ha mantenido con una frecuencia extremadamente baja … No hay evidencia de que la cepa se esté expandiendo actualmente en ningún país».Van Kerkhove de la OMS dijo que la organización estaba rastreando delta plus para determinar su transmisibilidad y severidad.¿Dónde se ha encontrado?Hasta ahora, se ha informado de delta plus en 11 países, pero el número de casos por país solo refleja muestras que se han secuenciado y se necesitan más datos para determinar la tasa real de propagación.Estados Unidos ha secuenciado y confirmado el mayor número de casos hasta ahora, con 83 casos al 16 de junio, según Public Health England.El Reino Unido es el siguiente, con 41 casos hasta el 16 de junio. Se ha implementado un rastreo de contactos, pruebas y aislamiento mejorados en áreas donde se informó delta plus, confirmó Downing Street.Los primeros casos secuenciados en el Reino Unido fueron contactos de personas que habían viajado o transitado por Nepal y Turquía, según Public Health England.India le sigue con 40 casos, dijo el Gobierno el miércoles. Los casos se distribuyen en tres estados: Maharashtra, Kerala y Madhya Pradesh. El Ministerio de Salud de la India lo designó como una «variante de preocupación» y puso a los tres estados en alerta.El gobierno dijo que el número de casos aún era bajo, pero instó a los estados con casos a «mejorar su respuesta de salud pública» intensificando las pruebas, el rastreo y la vacunación prioritaria.El resto de los casos se distribuyen entre Canadá, India, Japón, Nepal, Polonia, Portugal, Rusia, Suiza y Turquía.