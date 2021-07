La variante Delta se extiende en EEUU

¿Qué podemos esperar?

Es la “peor versión del coronavirus que hemos visto”, pero tenemos la mejor arma para hacerle frente: las vacunas, que siguen demostrando ser efectivas contra la enfermedad severa, tal y como demuestran otros países como el Reino Unido o Israel. Aquellos lugares con bajos índices de vacunación están en mayor riesgo.La variante Delta llegó a Estados Unidos y todo apunta a que pronto desplazará a las versiones anteriores del coronavirus, como ya ha ocurrido en países como Reino Unido, donde ha generado aumentos “explosivos” de los contagios.Las proyecciones de expertos en salud pública y según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) se podrían dar contagios en personas completamente vacunadas y brotes en colegios.¿Qué ocurrirá ahora en el país?“Estoy preocupado”, dice Georges Benjamin, director ejecutivo de la Academia Estadounidense de Salud Pública (APHA por sus siglas en inglés), quien -como muchos otros expertos- teme un resurgimiento ahora que el ritmo de vacunación se ha reducido dramáticamente en Estados Unidos, justo cuando se necesita tener a la mayor cantidad de gente vacunada para hacerle frente a la variante Delta.Lo que se está viendo en Reino Unido sirve de advertencia.Incluso allí, donde dos tercios de la población ha recibido al menos una dosis, se ha visto un aumento exponencial de casos que ya van por unos 20,000 diarios, una cifra diez veces superior a la registrada en mayo.Israel, un país con una de las más exitosas campañas de vacunación en el mundo que le permitió prácticamente volver a la vida pre-pandemia, se vio obligado a reimponer los mandatos de máscara en espacios cerrados.¿Se repetirá el mismo patrón en Estados Unidos? Si bien es imposible predecir lo que ocurrirá, hay datos que dan una buena idea de lo que puede pasar y, sobre todo, de cómo evitarlo.Sumamente contagiosa"La peor versión del virus que hemos visto"Lo primero que hay que tener en cuenta es que Delta es mucho más contagiosa que la versión original del coronavirus. “Es con seguridad la versión más hipertransmisible y contagiosa del virus que hemos visto hasta la fecha”, dice el científico Eric Topol, quien en otras ocasiones la describió como “la peor versión del virus que hemos visto”.Se estima que es aproximadamente 60% más contagiosa que la variante inicial del SARS-CoV-2. Es decir: hace falta menos tiempo o menos virus para contagiarse.Si con la Alpha una persona podía contagiar a cuatro o cinco, con la Delta, alguien infectado puede contagiar a entre cinco y ocho personas, según estimaciones del Imperial College de Londres.Por tanto: hay que tenerle respeto a esta variante, sobre todo si no te has vacunado.Las vacunas ofrecen buena protección contra la hospitalización y la muerteSiguen siendo la mejor defensaMucho se ha hablado de que la efectividad de las vacunas se reduce ante esta variante y, en parte, es cierto pues se ha visto que la primera dosis se queda corta ante Delta: es necesario cumplir con el esquema completo de vacunación.Pero también es cierto que, aplicadas en las dos dosis recomendadas, vacunas como las de Pfizer y Astra Zeneca ofrecen excelente protección contra la hospitalización y la enfermedad severa, una que ronda el 96% y 92% respectivamente. Un estudio reciente sobre la vacuna de Moderna también arrojó resultados favorables en este sentido.La gran mayoría de los casos vistos en el Reino Unido han ocurrido en personas no vacunadas o parcialmente vacunadas. Muchas de ellas han sido jóvenes que apenas comenzaron a ser elegibles para la vacuna recientemente en ese país, algo que también explicaría los repuntes de mayores contagios en este grupo demográfico.Si bien ha habido reportes en Israel de personas completamente vacunadas que han dado positivo para el covid-19, estos han sido casos asintomáticos o leves, advierte la médico de emergencia Megan Ranney en un hilo de Twitter donde recalca que estos llamados breakthrough cases ocurren y van a ocurrir.Georges Benjamin, director ejecutivo de la Academia Estadounidense de Salud Pública, coincide: “Ha habido casos de contagios en personas completamente vacunadas de todas las cepas, incluyendo Delta, pero son números muy bajos e incluso esas personas han tenido cuadros leves”, explica.El hecho de que las muertes y hospitalizaciones permanezcan bajas en países como el Reino Unido o Israel es una muestra contundente de la efectividad de las vacunas.Si no estás vacunado, enfrentas más peligro que nuncaEl virus te encontrará“En este punto de la pandemia, la gente no vacunada tiene un riesgo igual o mayor que hace un año porque el virus se ha hecho más contagioso y hay temores de que pueda ser más letal, aunque eso no está confirmado todavía”, explica Georges Benjamin, de la Academia Estadounidense de Salud Pública.En Estados Unidos, los jóvenes adultos conforman una gran proporción de los grupos no vacunados: ahora que el país ha levantado las restricciones de distanciamiento social y los mandatos de máscaras, la gente ha bajado la guardia lo que la deja más vulnerable si no se ha vacunado. “La solución es simple: las vacunas por ahora son efectivas contra la enfermedad severa y bastante buenas en prevenir la transmisión”, recalca Benjamin.A quienes temen por los raros efectos adversos de miocarditis y pericarditis asociados a las vacunas de ARN, el director ejecutivo de la Academia Estadounidense de Salud Pública les recuerda que el riesgo relativo de sufrir esos efectos por el covid-19 es mucho mayor al de tenerlo por la vacuna.“Si estás completamente vacunado no estaría muy preocupado, especialmente si estás en una región con alto índice de vacunación. Pero si no estás vacunado, tendría miedo, incluso quizá mucho miedo”, recalcó en un hilo de Twitter el médico de la Universidad de California, San Francisco, Robert Wachter.Habrá repuntes localizadosLugares con poca gente vacunada están en mayor riesgoA diferencia de lo que ocurre en otros países, en EEUU hay enormes diferencias entre los índices de vacunación de distintos estados y comunidades, advierte Benjamin. El qué tanta proporción de la población esté completamente vacunada será un factor clave que determinará el impacto de la variante.“Tenemos partes de la población donde no hay mucha vacunación ni contagio previo, y esas son las partes más vulnerables del país”, dijo Scott Gottlieb, ex comisionado de la FDA, quien específicamente menciona las zonas rurales del sur como particularmente susceptibles.Los cinco estados que ya tienen más de 10 casos por cada 100,000 habitantes en estos momentos son justamente aquellos con bajos índices de vacunación y alto porcentaje de la variante Delta.“En los lugares donde todavía hay mucha susceptibilidad al virus, se abre una ventana para que los casos empiecen a subir de nuevo”, explica Justin Lessler, epidemiólogo de enfermedades infecciosas de la Universidad Johns Hopkins, aunque aclara que “incluso en esos estados, y ciertamente a nivel nacional, probablemente no estaremos volviendo a las cifras que veíamos el invierno pasado”.