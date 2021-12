La variante ómicron del COVID-19 "seguramente" no produce una enfermedad más grave que la delta

Fauci lo afirma

"Hay algunos indicios de que incluso podría ser menos grave, porque cuando se observan algunas de las cohortes [grupos de poblaciones bajo estudio] que se están siguiendo en Sudáfrica, la relación entre el número de infecciones y el número de hospitalizaciones parece ser menor que con delta", explicó.El especialista en enfermedades infecciosas advirtió en cualquier caso que hay que tomar estos datos con algo de precaución, porque los estudios se están realizando a personas jóvenes, menos propensas a enfermedad y a necesitar ser hospitalizadas."A medida que se produzcan más contagios en el resto del mundo, es posible que se tarde más en ver cuál es el nivel de gravedad".Ómicron fue detectada a finales de noviembre por investigadores sudafricanos y la Organización Mundial de la Salud (OMS) la declaró "variante de preocupación" porque presenta más de 30 mutaciones en la proteína espiga, la que permite que entre en el organismo humano.Desde entonces la comunidad científica está tratando de responder cuanto antes preguntas que inquietan a la población mundial: ¿Es más transmisible? ¿Será la variante predominante a partir de ahora? ¿Funcionan las vacunas actuales? ¿Se extenderá por todo el planeta?Por ahora solo hay respuesta a una parte de las preguntas porque, tal y como recalca el catedrático de Microbiología en la Universidad de Navarra Ignacio López-Goñi, el comportamiento de ómicron ha sido vigilado desde su aparición.¿Es entonces más transmisible que otras variantes o los pacientes se contagian porque gran parte de la población no está? Hasta el momento no se sabe cómo se comportará esta variante en otra población cuya tasa de inmunización sea mayor, indicó López-Goñi.Más que el número de mutaciones, lo que conviene analizar es el efecto que puedan tener todas ellas juntas, precisó el virólogo Julian Tang, de la Universidad de Leicester, en Reino Unido."¿Hay motivo para la alarma e histeria generalizada? En este momento no. Es más lo que no sabemos, que lo que sabemos. Pero hay que seguir vigilantes", subrayó López-Goñi.¿Es más peligrosa?Tal y como apunta Fauci, hay que esperar a ver la evolución de ómicron en todas partes del mundo para determinar si es más peligrosa.Pero reconoce que "el peor de los casos sería que no sólo fuera altamente transmisible, sino que también causara una enfermedad grave"."Entonces se produciría otra oleada de infecciones que no necesariamente se verían atenuadas por la vacuna o por las infecciones anteriores de la gente", añadió."Lo hemos dicho una y otra vez y vale la pena repetirlo. Si no está vacunado, vacúnese, póngase el refuerzo si está vacunado, siga utilizando los métodos de mitigación, como la mascarilla, evitar las multitudes y los espacios poco ventilados”, resaltó.Por su parte, Moderna, Pfizer-BioNTech y Johnson & Johnson, fabricantes de las vacunas aprobadas para su uso en Estados Unidos, y AstraZeneca, de uso generalizado en Europa, han dicho que están estudiando la variante y que confían en sus capacidades para adaptar sus fórmulas para combatirla, si fuese necesario.