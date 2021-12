La variante ómicron puede causar síntomas más leves.

Pero los expertos aún no respiran con calma

En medio de la preocupación mundial por una nueva cepa de coronavirus, ha habido una noticia esperanzadora: los infectados con la variante omicron parecen tener síntomas “muy leves”, según la médica sudafricana que detectó por primera vez la variante.La doctora Angelique Coetzee dijo que ni ella ni sus colegas habían admitido a nadie en un hospital con la variante hasta el momento. Sus pacientes habían experimentado fatiga extrema pero no pérdida del gusto ni del olfato, que a menudo son síntomas reveladores de COVID-19.Los primeros informes son alentadores, dijeron también epidemiólogos y otros expertos.Sin embargo, advirtieron que todavía hay muy pocos datos para sacar conclusiones. Su mayor preocupación es la rapidez con la que la variante ómicron, con su alto número de mutaciones, podría propagarse y cómo se comportará ante las vacunas.“No creo que sepamos nada sobre la virulencia. Lo que más nos preocupa es la transmisibilidad y su capacidad para evadir una respuesta inmunológica del cuerpo”, dijo el doctor Amesh Adalja, médico especialista en enfermedades infecciosas e investigador principal del Centro Johns Hopkins para la seguridad de la salud.Adalja aseguró que sospechaba que la vacunación aún brindará una fuerte protección contra la enfermedad grave, mientras que las personas no vacunadas que tienen inmunidad natural ya que se han infectado con anterioridad de COVID-19 pueden tener un riesgo aún mayor de contraer el virus nuevamente.“Puede ser que las infecciones o reinfecciones progresivas se vuelvan más comunes con esto, pero puede ser poco probable que se vuelvan comunes los brotes graves en personas sanas”, señaló.Mientras tanto, Pfizer-BioNTech y Moderna están compitiendo para determinar si sus vacunas protegerán contra la variante y están explorando formas de modificarlas en caso de ser necesario.Con la variante ómicron, lo que ha llamado la atención de los investigadores no es solo el número de mutaciones, sino cómo ocurren, dijo Stephen Morse, profesor de epidemiología en la Escuela de Salud Pública Mailman de la Universidad de Columbia. La variante tiene una serie de mutaciones en la proteína espiga nunca antes vistas.“El antígeno que usamos en las vacunas es específicamente la proteína espiga, por lo que siempre existe la preocupación de que cuantas más mutaciones se vean en esta proteína, mayor será la posibilidad de que pueda evadir la inmunidad proporcionada por la vacuna si la diferencia es significativa”, dijo.“Todavía no lo sabemos realmente”, agregó.Las mutaciones de la variante también pueden hacerla más contagiosa. En Sudáfrica, las nuevas infecciones se triplicaron la semana pasada. Pero solo alrededor del 35% de los adultos en Sudáfrica están completamente vacunados, en comparación con el 70.9% de los adultos en Estados Unidos.Aún está por determinarse si la variante se propagará tan rápidamente en países con tasas de vacunación más altas, dijo Ramon Lorenzo-Redondo, director de bioinformática del Centro de Genómica de Patógenos y Evolución Microbiana del Instituto Harvey para la Salud Global y profesor asistente de investigación de medicina en enfermedades infecciosas en la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad de Northwestern.“Puede que ni siquiera se establezca en otros países”, dijo Lorenzo-Redondo. “Todavía es demasiado pronto para saber si esta variante se va a propagar. Quizás otros factores, como una mayor vacunación, detengan esto”, indicó.Hasta ahora, la cepa se ha detectado en el Reino Unido, los Países Bajos, Hong Kong, Bélgica y varios otros países, además de Sudáfrica. Si bien aún no se ha encontrado en Estados Unidos, el principal experto en enfermedades infecciosas del Gobierno, el doctor Anthony Fauci, aseguró durante el fin de semana que “no se sorprendería” si ya está circulando aquí.Que no cunda el pánico.“Esto es lo que hacen los virus. Ellos mutan. Esto es normal”, dijo Melissa Nolan, profesora asistente de epidemiología y bioestadística en la Escuela de Salud Pública Arnold de la Universidad de Carolina del Sur. “Esta no será la última variante que genere preocupación. Habrá más mientras tengamos personas no vacunadas, susceptibles a las enfermedades”, señaló.Los mismos métodos de protección que han funcionado durante la pandemia seguirán funcionando, dijeron los expertos, como usar mascarilla y lavarse las manos.