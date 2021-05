Las 4 investigaciones criminales abiertas contra Donald Trump

estas son: Nueva York, Washington, Georgia

,

El expresidente tiene abiertos varios frentes legales. Algunos son investigaciones civiles y cuatro son criminales, de esas dos son de sus tiempos de empresario inmobiliario y las otras dos por cosas que hizo en su último mes en la Casa Blanca.fue un presidente único en su estilo y está siendo un expresidente también original, considerando que ninguno de sus predecesores estuvo bajo la mirada de la justicia como lo está él ahora mismo.Trump tiene varias demandas abiertas en su contra, y, además, está siendo investigado por fiscales en varios estados por casos relacionados con sus tiempos de magnate inmobiliario al frente de la Organización Trump y otros de los últimos días de su caótica presidencia.Ningún presidente de EEUU ha sido enjuiciado por delitos cometidos antes o durante su gestión.Ahora hay 14 casos en tribunales en diferentes fases de desarrollo. Trump no ha sido todavía acusado de nada en ninguno de ellos, pero las averiguaciones continúan.En dos de los cuatro casos criminales, se ha convocado grandes jurados para evaluar la evidencia y decidir qué rumbo tomar, algo que muchos expertos consideran que evidencia que los investigadores tienen materiales que comprometen al expresidente.Los casos criminales tienen más peso, porque son presentados por el gobierno en alguno de sus niveles (federal, estatal, distrital).Acá te resumimos cuáles son esos casos y en qué estatus están:En 2019, los comités de Inteligencia y Finanzas de la Cámara de Representantes pidieron formalmente a los bancos Deustche Bank y a Capital One entregar información sobre las finanzas de Trump, incluyendo varios años de declaraciones de impuestos (una información que el entonces presidente se había negado a hacer pública, contrario a la tradición de la política estadounidense).Al mismo tiempo, el fiscal Vance demandó que la firma de contadores Mazars que trabajaba con Trump entregara las declaraciones de impuestos de su cliente. El comité de Supervisión de Representantes también hizo un pedido similar a Mazars.Los abogados de Trump presentaron demandas en cortes para impedir que las empresas entregaran los documentos que les pedían a la fiscalía o al Congreso. Las tres demandas llegaron a la Corte Suprema, que el 9 de julio de 2020, que determinó que un fiscal sí podía solicitar información financiera de un presidente en ejercicio, mientras que devolvió a cortes inferiores el caso del Congreso para que se considerara el papel de la separación de poderes en la demanda. El caso de los representantes expiró con el nuevo Congreso en enero de 2021. En febrero de ese año, la Corte Suprema ratificó la decisión que le permitió a Vance finalmente acceder a los documentos del exmandatario.En el proceso, en marzo se supo que el jefe de finanzas de la Organización Trump, Allen Weisselberg, era uno de los focos de la investigación y que los ficales esperan que su eventual colaboración les ayude a desentrañar la trama financiera del grupo empresarial.Reportes de medio indican que en marzo Vance extendió la investigación para revisar si un préstamo por $130 millones usado para la Torre Trump de Chicago que fue finalmente perdonado, fue declarado como ingreso, como exige el Servicio de Impuestos.El 25 de mayo se reportó que Vance había constituido un gran jurado para decidir si presenta cargos criminales contra los Trump y otros ejecutivos de la organización. De acuerdo con el informe, que no fue negado ni verificado por la fiscalía de Manhattan, el panel tiene 6 meses para analizar el caso.El caso empezó en marzo de 2019, tras las declaraciones dadas durante una interpelación ante el Congreso del exabogado de Trump, Michael Cohen, quien aseguró que la Organización Trump aumentó o redujo el valor de sus propiedades para obtener ventajas financieras o reducir su carga impositiva.James estudia una deducción de $21 millones que Trump presentó en 2015 por una propiedad en Seven Springs, Nueva York, en 2015. Se investiga si hubo sobrevaluación de la propiedad para extender beneficios de impuestos.También seY si la evaluación que se hizo del Trump National Golf Club de Los Ángeles estuvo por encima del que se asigna a ese tipo de instalaciones con el fin de mantener exenciones impositivas.Por ese caso, en octubre de 2020 fue interrogado Eric Trump, hijo del expresidente y vicepresidente de la Organización Trump. Tras la negativa de los abogados de entregar documentación relacionadas con deducciones de impuestos, en enero de 2021 una corte determinó que esos documentos deben ser entregados a los fiscales.El 18 de mayo, la oficina de James informó que su investigación ya no tenía únicamente carácter civil, sino que había informado a la Organización Trump que estaba siendo investigada también criminalmente, en conjunción con la fiscalía federal de Manhattan.La oficina del fiscal Racine está analizando las comunicaciones de Trump (incluyendo los mensajes de su desaparecida cuenta Twitter) para determinar si sus palabras y acciones incitaron a la turba que el 6 de enero asaltó el Capitolio, tras participar en un evento político en el que el entonces presidente les habló del supuesto fraude electoral que se había cometido en su contra.Racine considera la posibilidad de presentar cargos por incitación, basado en un estatuto de Washington DC que prohíbe “incitar o provocar violencia donde hay posibilidades de que esa violencia surja”. De acuerdo con reportes, los fiscales reconocen que es un caso difícil porque,casi ilimitada que consagra la Primera Enmienda de la ConstituciónLos precedentes establecidos por la Corte Suprema indican que una persona solo puede ser procesada por incitar a la violencia con un discurso o mensajeRacine y el Departamento de Justicia (que supervisa los casos criminales procesados en Washington DC) parecen más enfocados en encausar a las decenas de revoltosos que atacaron el Capitolio y no tanto en Trump.Tras perder las elecciones presidenciales en el estado, el presidente Trump se comunicó al menos dos veces con responsables electorales de Georgia en lo que muchos vieron como un intento por presionar a esos funcionarios para descertificar los resultados oficiales.En una de esas comunicaciones, cuya grabación fue publicada posteriormente, el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger y su asesor legal, Ryan Germany, explicaron al mandatario que sus datos estaban errados, cuando este les pedía que “recalcularan” y “encontraran” los 117,000 votos que necesitaba para revertir el resultado favorable a Joe Biden.En febrero de 2021, la recién elegida fiscal Fanni Willis abrió una investigación sobre el posible intento de interferir en unas elecciones por parte del presidente Trump, en violación de las leyes estatales.Willis también estaría incluyendo en el caso una llamada que el senador republicano por Carolina del Sur Lindsey Graham hizo a Raffensperger, en la que este último asegura que el legislador le preguntó si podía desechar algunos de los votos depositados. Graham niega que ese haya sido el caso y asegura que le preguntaba por el proceso de verificación de firmas.Otra llamada entre el entonces mandatario y el jefe investigador de la Secretaría de Estado de Georgia, Frances Watson, revelada en marzo por The Wall Street Journalen la que Trump le pide que busque fraudes en los votos por correo.Actualmente, dos grandes jurados están considerando presentar demandas para obtener documentos para la investigación de Willis.