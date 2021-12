Las autoridades investigan tiroteo en una secundaria en Michigan

Las autoridades informaron anteriormente que el tiroteo en una escuela secundaria en Oxford, causó 3 muertos y 6 heridos, en la tarde reportaron dos heridos más. El tiroteo fue causado por un estudiante de 15 años que está detenidoTres estudiantes murieron en un tiroteo en la escuela Oxford High School, en Oxford, a unas 40 millas de Detroit, en Michigan, el martes.Las autoridades dieron a conocer los nombres de las víctimas mortales del tiroteo: Tate Myre, de 16 años; Madisyn Baldwin, de 17; y Hana St. Juliana, de 14.Otras ocho personas resultaron heridas de bala, siete estudiantes y un maestro, y fueron transportados a tres hospitales locales diferentes. Dos estaban en cirugía y seis en condición estable con diversas lesiones, dijo el Sheriff del condado de Oakland, Mike McCabe.Todos los padres de las víctimas han sido notificados, dijo McCabe. El presunto tirador, un estudiante de segundo año de Oxford High School y residente de Oxford, está detenido y se recuperaron una pistola semiautomática y varios cartuchos de municiones.Mike McCabe informó que el tiroteo duró cinco minutos y ocurrió en el extremo sur de la escuela. No estaba claro si ocurrió en un aula o en varias aulas, o en un pasillo.La policía y el personal de bomberos de varias agencias, unidades de EMS, SWAT y la unidad de aviación del Sheriff respondieron al tiroteo en la escuela, que se desarrolló alrededor de las 12:50 p.m. Más de 100 personas llamaron al 9-1-1 para informar del tiroteo.El adolescente sospechoso se rindió a los alguaciles después de disparar de 15 a 20 rondas. Las autoridades no creen que otros tiradores estuvieran involucrados.“Los agentes lo confrontaron, tenía el arma con él y lo detuvieron”, dijo McCabe, y agregó que el sospechoso no resultó lesionado cuando fue detenido y que se negó a decir cómo metió el arma en la escuela.La escuela se cerró después del ataque, y algunos niños se refugiaron en aulas cerradas mientras los agentes registraban las instalaciones. Luego, los estudiantes fueron evacuados a la tienda Meijer en Oxford, justo al norte del centro de la ciudad, que estaba cerrada a los compradores para que los padres u otros familiares pudieran recoger a los estudiantes.El presunto pistolero está detenido en Oakland County Children’s Village, como un menor, dijo McCabe. El fiscal del condado podría optar por acusarlo como adulto, dijo.Los padres del presunto tirador no le han otorgado permiso para hablar con las autoridades y han contratado a un abogado, dijo el alguacil. Las autoridades están ejecutando una orden de registro en su casa.La investigación del tiroteo aún continúa. Las autoridades dijeron que no saben cuáles fueron los motivos del agresor para realizar el ataque en Oxford High School.El presidente Joe Biden habló sobre el tiroteo en la escuela secundaria de Michigan durante un evento realizado el martes: “Mi corazón está con las familias que soportan el dolor inimaginable de perder a un ser querido. Aparentemente, hay en algún lugar del orden de 9 personas baleadas y varias, o 3 creo que están muertas”.La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, asistió a la sesión informativa nocturna sobre el tiroteo en Oxford y dijo que quería estar allí “porque creo que este es un momento importante para que nos apoyemos unos a otros, para apoyar a esta comunidad. Y quiero agradecer a nuestros socorristas”.Whitmer calificó al incidente como un “problema exclusivamente estadounidense que debemos abordar” y se emocionó visiblemente al hablar de la tragedia. “Creo que esta es la peor pesadilla de todos los padres”, dijo.