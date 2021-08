Las empresas ofrecen planes de jubilación e incluso ayudar con el pago de la matrícula universitaria

Si la gente se enrola en un empleo

Ante la imperante escasez de trabajadores, las empresas ya no sólo ofrecen mejores salarios, también bonificaciones y un plan de ahorro para el retiro, por si fuera poco también ayuda para pagar las matrículas universitariasDesde que comenzó la reactivación en todo el país, la clase empresarial se ha enfrentado a la escasez de personal, en especial en las industrias del servicio, la hotelería y la minorista. Esta situación ha llevado a que suban el salario mínimo por hora a $15 dólares con el fin de atraer a los estadounidenses que abandonaron sus fuentes de empleo por la pandemia.A pesar de que las compañías han anunciado incrementos salariales desde el pasado mes de abril, aunado a que los beneficios por desempleo adicionales del gobierno federal han sido suprimidos en diversos, los que no expirarán en septiembre, todavía hay millones de estadounidenses que no ocupan alguna de las vacantes que se ofertan en todo el país.Por tal razón, las empresas ya no sólo están ofreciendo mejoras salariales para que los ciudadanos se reincorporen a la fuerza laboral. Firmas como Chipotle están ofreciendo a quienes quieran ser parte de su planta productiva no sólo un mejor salario, sino también un plan de carrera que les permita a quienes laboren para la empresa crecimiento y un mejor futuro.Incluso, hay compañías que ofrecen cuidado infantil para garantizar que no renunciarán a sus puestos bajo el argumento de que no tienen con quién dejar a sus hijos. Hace unos días Walmart anunció que pagará hasta $200 dólares extras semanales a sus empleados de almacén, el objetivo del gigante minorista es que sus colaboradores no se vayan a otra empresa.Pero las empresas ya están ofreciendo más beneficios, algunas firmas ya están impulsando un plus a los trabajadores para su retiro. Incluso, la industria de restaurantes ya está ofreciendo cuentas de jubilación 401(k) o participación en los beneficios a sus empleados, lo que da a los trabajadores una ayuda en el ahorro para la jubilación y ayuda a garantizar que se queden.Adam Bergman, socio de IRA Financial Group, afirma que antes de este año había visto uno o dos restaurantes que querían ofrecer planes de jubilación. Ahora, el grupo está recibiendo múltiples llamadas telefónicas cada semana de restaurantes que buscan establecer planes.El tema del pago de la matrícula universitaria no es poca cosa, ya que miles de familias por todo el país están endeudadas para cubrir los cuantiosos montos que pueden llegar a representar más de $70,000 dólares anuales. Este movimiento puede ayudar a que más personas acepten los trabajos.Por si fuera poco, empresas como Target y Walmart han anunciado programas de reembolso de matrículas para ayudar a los empleados a pagar los gastos de la educación superior de sus hijos. Otras empresas como Best Buy, Amazon y Facebook ofrecen prestaciones para el cuidado de ancianos y niños.De acuerdo con el Departamento de Trabajo, las contrataciones aumentaron hasta los 6.7 millones en junio, también hay más ofertas de empleo, en el mismo mes llegaron a 10.1 millones de vacantes, situación que hace ver que millones de ciudadanos todavía no están convencidos de regresar a la fuerza laboral.