Las enfermedades venéreas alcanzan un nuevo récord en EEUU

Estos son los estados donde hay más gonorrea y sífilis

En 2019 se registraron 2.5 millones de casos de clamidia, gonorrea y sífilis, lo que significa que Estados Unidos ha registrado incrementos por seis años consecutivos.Las enfermedades venéreas suman seis años consecutivos a la alza en Estados Unidos, de acuerdo con datos de los Centros de Prevención y Control de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC).En 2019 se registraron 2.5 millones de casos de clamidia, gonorrea y sífilis, según el reporte de los CDC.Según el estudio, ha habido un incremento de un 30% entre las enfermedades venéreas entre 2015 y 2019, y el mayor aumento se registró entre recién nacidos (sífilis congénita).El crecimiento, de acuerdo con los expertos de los CDC, refleja un retroceso en la batalla del país frente a las enfermedades venéreas."Hace menos de 20 años, las tasas de gonorrea en los EEUU estaban en mínimos históricos, la sífilis estaba cerca de su eliminación y los avances en el diagnóstico de clamidia facilitaron la detección de infecciones", dijo Raul Romaguera director interino de la división dedicada a las enfermedades de transmisión sexual (ETS) de los CDC."Ese progreso se ha desmoronado desde entonces y nuestra protección contra las ETS están bajas. Debemos priorizar y enfocar nuestros esfuerzos para recuperar este terreno perdido y controlar la propagación de las ETS".Estados con más casos de gonorreaLa gonorrea se contagia especialmente entre personas entre los 15 y 24 años.Mississippi, Alaska, Alabama, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Louisiana, Oklahoma, Missouri, Dakota del Sur y Tennessee son los estados que registran la mayor cantidad de casos de esta enfermedad.Estados con más casos de sífilis y sífilis congénitaLa sífilis es transmitida de persona a persona. Una madre que no ha sido tratada contra la enfermedad puede transmitirla al bebé (sífilis congénita).Nevada, Nuevo México, Mississippi, California, Oklahoma, Arizona, Alaska, Georgia, Louisiana y Florida son los estados que han registrado la mayor cantidad de casos de sífilis.En cuanto a la sífilis congénita, los estados más afectados son Texas, Arizona, Nuevo México, Nevada, Louisiana, California, Oklahoma, Florida, Arkansas y Maryland.¿Cómo afectan a las minorías?Los afroestadounidenses y los latinos son más afectados por las enfermedades de transmisión sexual, según los CDC.Los datos de los CDC ilustran que las tasas de ETS fueron entre una y dos veces más altas para las poblaciones hispanas y latinas que para las personas blancas no hispanas.Las tasas para las poblaciones de indios americanos, nativos de Alaska, nativos de Hawaii y otras islas del Pacífico fueron de tres a cinco veces más altas que las de los blancos. Los datos también mostraron que las tasas de ETS eran de cinco a ocho veces más altas entre las poblaciones negras.