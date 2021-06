Las muertes por covid-19 alcanzan mínimos en Estados Unidos

Ahora mueren más jóvenes y más personas negras en proporción

Los fallecimientos por covid-19 han disminuido drásticamente en Estados Unidos —las muertes diarias promedio son menos de una décima parte de lo que eran en el pico de la pandemia, según datos de la Universidad Johns Hopkins— pero casi 300 personas siguen muriendo cada día. Algunos grupos corren más riesgo que otros.Las personas que murieron por covid-19 en mayo eran más jóvenes y eran negros en mayor proporción que las personas que murieron por el virus durante la pandemia, muestra un análisis de los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).Y los estadounidenses que todavía están muriendo de covid-19 están sin vacunar en “su gran mayoría”, dijo el martes el Dr. Anthony Fauci.«Esto es exactamente lo que esperaríamos, dadas las desigualdades en el acceso a las vacunas y la menor proporción de personas jóvenes protegidas por la vacuna», dijo William Hanage, miembro del Centro de Dinámica de Enfermedades Transmisibles de la Universidad de Harvard y profesor asociado de epidemiología.Las muertes son un indicador rezagado de la enfermedad, que llega semanas, y a veces meses, después del diagnóstico inicial de covid-19, dicen los expertos.«Para mayo, podríamos estar observando a un grupo de personas diagnosticadas en marzo o abril, o en algunos casos incluso en febrero», durante una época en la que Estados Unidos todavía estaba dando prioridad a los adultos mayores y aquellos con ciertas comorbilidades para ser vacunados, dijo la Dra. Judith O’Donnell, epidemióloga y directora de prevención y control de infecciones en el Penn Presbyterian Medical Center.Las personas de 75 años o más han representado alrededor del 57% de todas las muertes por covid-19 en Estados Unidos, pero el equilibrio se modificó en mayo. Ese mes el 59% de las muertes fue de menores de 75 años, según muestran los datos de los CDC.Las personas de entre 50 y 64 años han representado una proporción significativamente mayor de muertes recientemente. En mayo, aproximadamente una cuarta parte de las muertes ocurrieron en este grupo de edad, en comparación con el 16% del total de muertes durante la pandemia.Y los adultos menores de 40 años representaron alrededor del 3% de las muertes por covid-19 en mayo, más del doble de su participación en el total de muertes desde que comenzó la pandemia.O’Donnell, quien ha atendido a pacientes hospitalizados con covid-19, dice que hay una «diferencia notable» en las personas a las que ha tratado durante los últimos meses en comparación con hace un año. La edad promedio de los pacientes hospitalizados ahora es de veinte años menos que antes, explicó.Pero no se trata solo de la edad, dijo. Las mismas comorbilidades, que incluyen insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, obesidad y antecedentes de tabaquismo, ponen a las personas de todas las edades en mayor riesgo, aunque las vacunas están marcando la diferencia.«Rara vez vemos a la población mayor hospitalizada y creo que es porque escucharon el mensaje de la vacuna, se arremangaron y, en la mayoría de los casos, se vacunaron desde el principio», dijo O’Donnell.«El grupo de 18 a 29 años está realmente subvacunado en este momento, y si se mantiene así, veremos que representan una mayor proporción de hospitalizaciones y muertes a medida que pasa el tiempo».Las personas negras también han representado una mayor proporción de las muertes por covid-19 recientemente, así como una menor cobertura de vacunación, según muestran los datos de los CDC.A lo largo de la pandemia, las personas negras se han visto afectadas de manera desproporcionada por el covid-19: representan aproximadamente el 12,5% de la población, pero más del 15% del total de muertes, según datos de los CDC.Esa disparidad fue aún mayor en mayo, cuando casi el 19% de las muertes por covid-19 fueron de personas negras. En las últimas semanas, las personas negras y los indígenas americanos han tenido más del doble de probabilidades de morir de covid-19 que las personas blancas no hispanas, según muestran los datos de los CDC.De hecho, las personas negras son el grupo racial o étnico menos vacunado en Estados Unidos. Más del 45% de la población de Estados Unidos está completamente vacunada contra el covid-19, pero la cobertura entre las personas negras es menos de la mitad, aproximadamente el 22%.«Estas tasas más bajas pueden deberse en parte a la vacilación frente a las vacunas, pero también pueden deberse a desigualdades en el acceso», dijo la Dra. Lisa Cooper, fundadora del Centro Johns Hopkins para la Equidad en Salud. «Muchos afroamericanos en el sur viven en áreas rurales con acceso limitado a instalaciones de atención médica. Además, muchas personas pueden tener otros factores estresantes relacionados con la vivienda, la comida o la inseguridad laboral que pueden estar impidiendo que se vacunen».Sin embargo, la proporción de muertes por covid-19 entre los asiáticos e hispanos disminuyó en mayo y ambos grupos estaban subrepresentados en su proporción de muertes por covid-19 en relación con su proporción de la población.Si bien la cobertura de vacunación entre los hispanos también está por debajo del promedio de Estados Unidos, alrededor del 25% en general, las tasas han aumentado en este grupo en las últimas semanas, según muestran los datos de los CDC. Y los asiáticos han superado recientemente a los blancos no hispanos en términos de cobertura de vacunación y han tenido una de las tasas de mortalidad más bajas de toda la pandemia.«La equidad en la salud influye en esto porque, como hemos aprendido durante el año pasado, no estaremos seguros hasta que todos estemos a salvo», dijo Cooper. «Mientras algunas personas en nuestra sociedad no tengan lo que necesitan para mantenerse saludables, todos corremos el riesgo de que la infección se propague, abrume nuestros sistemas de salud y lleve a bloqueos que nos dañan a todos a través de sus efectos negativos en nuestra salud psicológica y bienestar social, nuestra salud física y nuestra estabilidad económica».Los expertos enfatizan que los esfuerzos de vacunación son fundamentales para detener la propagación del virus y prevenir más muertes.«A medida que más estadounidenses se han arremangado para vacunarse, hemos reducido la capacidad del virus covid-19 para causar más enfermedades y más sufrimiento», dijo Walensky. «Este nuevo virus obligó a muchas de nuestras familias a aceptar la muerte como el resultado para muchos de nuestros seres queridos, pero ahora este no debería ser el caso».