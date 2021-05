Las nuevas condiciones de uso de WhatsApp

La fecha clave es el 15 de mayo.

WhatsApp fijó para este sábado 15 de mayo el límite de tiempo que le da a sus millones de usuarios para que acepten los nuevos términos y condiciones de uso que causaron una oleada de críticas a la plataforma a comienzos de este año.Con sus nuevos términos, la plataforma está pidiendo a sus usuarios (excepto a los que residen en la región europea) que acepten compartir datos con Facebook, la firma matriz del servicio de mensajería.A partir de este viernes, quienes no acepten la nueva actualización comenzarán a tener un servicio limitado."No se eliminará la cuenta de ningún usuario ni se quitará el acceso a las funciones de WhatsApp el 15 de mayo debido a esta actualización", dice la plataforma en su web.A partir del 15 de mayo, quienes no acepten los nuevos términos y condiciones no podrán acceder a su lista de chats al abrir el servicio."Pero podrás responder llamadas y videollamadas. Si tienes activadas las notificaciones, podrás tocarlas para leer o responder mensajes, así como para devolver llamadas o videollamadas perdidas", señala la empresa.Esos usuarios podrán interactuar con sus contactos a través de las notificaciones en pantalla.Si después de "unas pocas semanas" el usuario aún no acepta la actualización, ya no recibirá llamadas ni notificaciones y "WhatsApp dejará de enviar mensajes y llamadas a tu teléfono".WhatsApp señala que en las últimas semanas ha estado enviado a los usuarios una notificación para que "revisen y acepten los cambios" si no lo han hecho.Pero dentro de unos días, el recordatorio "pasará a ser persistente” hasta que el usuario tome una decisión.Aunque no eliminará la cuenta de quien no acepte, la plataforma sí aplicará su política para cuentas inactivas vigentes.Dichas reglas dicen que, si un usuario no ha usado la plataforma por más de 120 días, la cuenta es eliminada "a fin de mantener la seguridad, limitar la retención de datos y proteger la privacidad de los usuarios".Indicó que algunos datos de las cuentas de sus usuarios -como los contactos o datos de perfil- serán compartidos con su empresa matriz, Facebook, y que esta podrá hacer lo propio con sus plataformas Instagram y Messenger.Las nuevas condiciones generaron una oleada de cuestionamientos sobre las condiciones de privacidad. Algunos usuarios comenzaron a buscar alternativas, como Telegram o Signal.